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الرئيس السيسي: اهتمام خاص بملف الشركات الناشئة لمواكبة التحولات الاقتصادية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: اهتمام خاص بملف الشركات الناشئة لمواكبة التحولات الاقتصادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ملف الشركات الناشئة يحظى باهتمام خاص، في إطار توجه الدولة نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال، ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته أمام منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، إن الهدف هو بناء دولة عصرية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، والاستفادة من التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد على المستوى الدولي.

دعم الشركات الناشئة

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية دعم الشركات الناشئة باعتبارها أحد المجالات المرتبطة بالاقتصاد الحديث، وفتح المجال أمام الأفكار الجديدة والمشروعات القائمة على الابتكار.

وأكد أن الاهتمام بهذا الملف يأتي ضمن رؤية تستهدف تعزيز قدرات الاقتصاد ومواكبة المتغيرات العالمية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال.

صناعة مستقبل أكثر استدامة

وشدد الرئيس السيسي على أن بناء الدولة العصرية لا يرتبط فقط بمواكبة التحولات الاقتصادية الحالية، وإنما يمتد إلى العمل على صناعة مستقبل أكثر استدامة.

وأوضح أن دعم القطاعات الحديثة وتشجيع الابتكار يمثلان جزءًا من الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد قادر على التعامل مع المتغيرات والاستفادة من الفرص الجديدة.

وتأتي تصريحات الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، الذي يناقش عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية.

الرئيس السيسي السيسي منتدي العلمين افريقيا

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