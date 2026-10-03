محمد رمضان يرد على تطوير مسجد بجوار مديرية أمن الجيزة: هنعمل شيء مُبهر وفخم

رد الفنان محمد رمضان على المنشور الذي طالبه بتطوير المسجد الملاصق لمبنى مديرية أمن الجيزة القديم، وذلك بعد الحديث عن استحواذه على أرض المديرية تمهيدًا لإقامة مشروع استثماري عليها.

وأكد محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أنه يسعى لتطوير المسجد، مشيرًا إلى أن تنفيذ أعمال التطوير مرتبط بالحصول على موافقة وزارة الأوقاف.

وكتب محمد رمضان: «بنسعى بأقصى جهد لتطوير المسجد وفي انتظار موافقة وزارة الأوقاف، وثقة في الله سوف نهتم به أكثر من المشروع».

وأضاف: «وفال خير لينا إن أول عملية تطوير تكون بيت من بيوت ربنا.. ثقة في الله هنعمل شيء مُبهر وفخم»، واختتم رسالته بوضع علم مصر وقلب.

ويأتي رد محمد رمضان بعد منشور طالبه بالاهتمام بالمسجد وتطويره بالتزامن مع المشروع الاستثماري المزمع إقامته على أرض مديرية أمن الجيزة القديم.