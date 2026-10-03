حلمي عبد الباقي بعد شطبه من نقابة الموسيقيين: الحكاية مخلصتش ولسه هطعن أمام القضاء

علق الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية سابقًا، على قرار تأييد شطبه من عضوية نقابة المهن الموسيقية، وذلك على خلفية الأزمات والخلافات التي نشبت خلال الفترة الماضية بينه وبين النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن تأييد قرار الشطب مش بشكل نهائي من النقابة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الأمر لم ينتهِ عند هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والطعن على القرار أمام القضاء الإداري.

وأوضح حلمي عبد الباقي: «كده أنا الشطب غير رسمي ، ولكن الحكاية مخلصتش ولسه هقدم طعن للقضاء الإداري»، مؤكدًا أن القرار الحالي لا يعني انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بأزمته مع النقابة.

وأضاف عبد الباقي أن هناك إجراءات قانونية أخرى يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن ، وأنه سيسلك الطرق القانونية المتاحة له للاعتراض على قرار الشطب.

وشدد الفنان على أن الاتهام الموجه إليه، بحسب وصفه، لا يتعلق بالشرف ، موضحًا أن الأمر الذي تمت محاسبته بسببه كان متعلقًا بموضوع العلاج، وليس اتهامًا يمس الشرف.

وقال حلمي عبد الباقي: «الاتهام لا يمس الشرف، اتهامي كان في العلاج»، مؤكدًا تمسكه بموقفه تجاه ما حدث خلال الفترة الماضية.

كما أشار إلى أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى، فلن يتراجع عن موقفه تجاه زملائه، مؤكدًا أنه لم يكن يتخلى عن أي زميل خلال في الجمعية العمومية للنقابة.

وأضاف: «لو عاد بي الزمن لم أتخلَّ عن أي زميل في الجمعية العمومية»، في إشارة إلى تمسكه بالمواقف التي اتخذها خلال فترة وجوده داخل مجلس النقابة، رغم ما ترتب عليها من خلافات وأزمات.