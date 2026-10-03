قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟
لميس الحديدي لأهالي غزة: القضية الفلسطينية في قلب كل مصري
مياه القاهرة تعلن انتهاء إصلاح الخط الرئيسي بشارع النصر للسيارات
توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت فى القاهرة والمحافظات
محافظ الإسماعيلية يتابع مبادرة بيع الأسماك بأسعار مخفضة بسوق الجمعة
كيف علَّمنا النبي التعايش مع غير المسلمين؟.. 4 نماذج من السيرة
بتصميم رياضي فاخر.. ماذا تقدم أستون مارتن DBX GT؟
قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة
أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي
انقلاب توك توك على ضفاف بحيرة قارون بالفيوم وإصابة 3 أشخاص ونقلهم للمستشفى
تغيير الساعة مرتين.. مجلس الشيوخ الأمريكي يهزم ترامب بمعركة التوقيت الصيفي
بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حلمي عبد الباقي بعد شطبه من نقابة الموسيقيين: الحكاية مخلصتش ولسه هطعن أمام القضاء

الفنان حلمي عبد الباقي
الفنان حلمي عبد الباقي

علق الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية سابقًا، على قرار تأييد شطبه من عضوية نقابة المهن الموسيقية، وذلك على خلفية الأزمات والخلافات التي نشبت خلال الفترة الماضية بينه وبين النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن تأييد قرار الشطب  مش بشكل نهائي   من النقابة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الأمر لم ينتهِ عند هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والطعن على القرار أمام القضاء الإداري.

وأوضح حلمي عبد الباقي: «كده أنا الشطب غير رسمي ، ولكن الحكاية مخلصتش ولسه هقدم طعن للقضاء الإداري»، مؤكدًا أن القرار الحالي لا يعني انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بأزمته مع النقابة.

وأضاف عبد الباقي أن هناك إجراءات قانونية أخرى يمكن اتخاذها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن ، وأنه سيسلك الطرق القانونية المتاحة له للاعتراض على قرار الشطب.

وشدد الفنان على أن الاتهام الموجه إليه، بحسب وصفه، لا يتعلق بالشرف ، موضحًا أن الأمر الذي تمت محاسبته بسببه كان متعلقًا بموضوع العلاج، وليس اتهامًا يمس الشرف.

وقال حلمي عبد الباقي: «الاتهام لا يمس الشرف، اتهامي كان في العلاج»، مؤكدًا تمسكه بموقفه تجاه ما حدث خلال الفترة الماضية.

كما أشار إلى أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى، فلن يتراجع عن موقفه تجاه زملائه، مؤكدًا أنه لم يكن يتخلى عن أي زميل خلال في  الجمعية العمومية للنقابة.

وأضاف: «لو عاد بي الزمن لم أتخلَّ عن أي زميل في الجمعية العمومية»، في إشارة إلى تمسكه بالمواقف التي اتخذها خلال فترة وجوده داخل مجلس النقابة، رغم ما ترتب عليها من خلافات وأزمات.

الفنان حلمي عبد الباقي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

الطماطم

الطماطم بـ 15 ولا بـ 50 جنيهًا؟.. حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب حشرة السوسة

الطالب

طالب صيدلة يودع أسرته قبل مصرعه في حادث سير بالمنوفية

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط شخص ظهر في فيديو يتعدى بالسب على مواطن في القاهرة

المتهمة

ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بالعاشر من رمضان

مدرسة

دون إصابات.. حريق داخل مدرسة بأوسيم في الجيزة

بالصور

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. لا تتسرع في الحكم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. تتحول المرونة إلى عناد

برج الثور
برج الثور
برج الثور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد