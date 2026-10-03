محافظ الإسماعيلية يتابع مبادرة بيع الأسماك بأسعار مخفضة بسوق الجمعة

تابع اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، انطلاق مبادرة بيع الأسماك والمأكولات البحرية بأسعار مخفضة داخل شارع السمك بسوق الجمعة، والتي أطلقها المحافظ بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.

وشهد السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الأسماك والجمبري وأم الخلول، بالتزامن مع طرح كيلو الشبار بسعر ٤٠ جنيهًا، وسط حركة شراء نشطة وإقبال واضح من الأهالي للاستفادة من الأسعار المخفضة التي توفرها المبادرة.

وأكد اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية أهمية التوسع في بيع الأسماك بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، مشددًا على استمرار العمل لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع احتياجات الأسر.

وتأتي المبادرة استكمالًا للنجاح الذي حققته مبادرة طرح اللحوم بأسعار مخفضة، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث وجه المحافظ بالتوسع في المبادرات التي توفر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، والعمل على وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وفي إطار متابعة تنفيذ المبادرة، تواجد داخل سوق الجمعة محمد القماش، مستشار محافظ الإسماعيلية، لمتابعة الالتزام بتعليمات المحافظ والتأكد من تنفيذ المبادرة وفق الأسعار المعلنة، ومتابعة حركة البيع والإقبال من المواطنين.

وانطلقت المبادرة بمشاركة ٦ محلات داخل شارع السمك بسوق الجمعة، مع الاستعداد للتوسع في أعداد المحال المشاركة خلال الفترة المقبلة، بما يتيح توفير كميات أكبر وتنوع أكبر من الأسماك والمأكولات البحرية بأسعار مخفضة.

ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة شهر، مع العمل على زيادة أعداد المشاركين فيها تدريجيًا، بما يوسع نطاق الاستفادة منها ويتيح أمام المواطنين خيارات أكبر لشراء احتياجاتهم من الأسماك بأسعار مناسبة.

وشهدت المبادرة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين منذ انطلاقها، خاصة مع انخفاض أسعار عدد من الأصناف، وفي مقدمتها الشبار، إلى جانب الإقبال على شراء الجمبري وأم الخلول، وسط إشادة من المواطنين بفكرة المبادرة وأهمية استمرارها.

وتواصل محافظة الإسماعيلية متابعة تنفيذ المبادرة من خلال الأجهزة المعنية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، وانتظام عمليات البيع، والعمل على إزالة أي معوقات أمام التوسع في المبادرة خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات التي تستهدف توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التوسع في طرح السلع التي تمثل احتياجات يومية للأسر.