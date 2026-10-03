لميس الحديدي لأهالي غزة: القضية الفلسطينية في قلب كل مصري

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن غزة والقضية الفلسطينية تمثلان جزءًا أصيلًا من وجدان ومشاعر المصريين، مشددة على أن ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية لا يقتصر على المواقف السياسية، وإنما يمتد إلى مشاعر المصريين وارتباطهم الإنساني والتاريخي بأهالي القطاع.

رسالة مباشرة إلى أهالي غزة

ووجهت الحديدي رسالة مباشرة إلى أهالي غزة، قائلة: «يا أهل غزة، لم ننساكم ولن ننساكم»، مؤكدة أن القطاع حاضر في وجدان المصريين، وأن مصر لن تنسى غزة حتى إذا انصرف اهتمام العالم إلى أزمات وصراعات أخرى.

وقالت مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار» إن الحديث عن غزة لا يرتبط فقط بقواعد السياسة أو المواقف الرسمية، وإنما بما وصفته بـ«قواعد قلوبنا ومشاعرنا وإحساسنا»، مؤكدة أن القضية الفلسطينية لها مكانة خاصة لدى المصريين.

لميس الحديدي: أرقام ضحايا غزة تؤلم وتكشف حجم المأساة

وأشارت الحديدي إلى أهمية التذكير بأرقام الضحايا والخسائر، حتى لا يتم نسيان حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وقالت إن أعداد الضحايا منذ عام 2023، وفق الأرقام التي استندت إليها، بلغت نحو 74 ألف شهيد و175 ألف مصاب، بينهم 21 ألف طفل و12 ألف سيدة ضمن أعداد الشهداء، ووصفت هذه الأرقام بأنها مؤلمة وتعكس حجم المأساة التي يعيشها سكان القطاع.

وشددت على أن المأساة في غزة لا تتعلق فقط بأعداد الشهداء والمصابين، وإنما امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، مشيرة إلى أن 81% من مدارس القطاع تعرضت للهدم، إلى جانب الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية الأساسية والمؤسسات.

لو العالم نسي غزة.. مصر لن تنساها

وجددت لميس الحديدي التأكيد على أن تراجع الاهتمام العالمي بالأوضاع في غزة لا يعني انتهاء المأساة أو تراجع حضور القضية الفلسطينية في الوجدان المصري.

وأكدت أن مصر لا يمكن أن تنسى غزة، مهما تعددت الأزمات التي تشهدها المنطقة، مشددة على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في مشاعر المصريين.

واختتمت حديثها برسالة واضحة إلى أهالي القطاع، مؤكدة أن غزة ليست مجرد قضية سياسية بالنسبة للمصريين، وإنما جزء من وجدانهم ومشاعرهم، قائلة: «مش حننسى غزة»، حتى في ظل انشغال العالم بأزمات وأحداث أخرى.