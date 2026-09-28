لميس الحديدي: تصريحات ترامب تحرك الدولار والذهب صعودًا وهبوطًا

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن تصريحات ترامب خلال الفترة الحالية أصبحت تؤثر في حركة الدولار والذهب، موضحة أن التصريح الواحد قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار أو انخفاضه، أو صعود الذهب أو تراجعه، وهو ما يزيد من حالة الارتباك وعدم وضوح الصورة في الأسواق.

وأضافت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أنّ الأوضاع الحالية تشهد حالة من عدم اليقين، وأن كل شخص لديه شيء يحافظ عليه، سواء كان سيولة نقدية أو ذهبًا أو غير ذلك، مشيرة إلى أن هذه الظروف تجعل الحفاظ على الأصول أمرًا مهمًا في ظل عدم وضوح اتجاهات الأسواق.

وأكدت لميس الحديدي أن المرحلة الحالية ليست وقتًا للمخاطرة في أي من الأمور، داعية إلى الانتظار حتى تتوافر درجة أكبر من اليقين وتتضح الصورة بشأن التطورات التي تؤثر في الأسواق.