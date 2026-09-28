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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: كلمة الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعدين رسالة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمود زيدان

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن افتتاح منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة شهد حضور الرئيس، وحمل المنتدى شعار "إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي"، موضحة أن المؤتمر يرتبط بقطاع التعدين وشركات البترول والاستكشافات، مشيرة إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس تضمنت رسالة مهمة للمستثمرين بشأن البيئة الاستثمارية والأطر التشريعية.

وأضافت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن كلمة الرئيس تمثل رسالة وإشارة واضحة إلى القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الدولة استثمرت في البنية التحتية وكل ما يمكن أن يساعد المستثمر على العمل، كما تعمل على تطوير وتحديث الأطر التشريعية، مؤكدة أن الدولة ملتزمة تجاه المستثمرين ورجال الأعمال الذين سيعملون ويستثمرون في مجال التعدين أو أي مجال آخر.

وأوضحت لميس الحديدي أن الإرادة السياسية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاستثمار، مشيرة إلى أن نية الدولة تجاه دعم المستثمرين والقطاع الخاص أصبحت واضحة في رسالة الرئيس.

 وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة القطاع الخاص، سواء المستثمرين من الداخل أو الخارج، في التعدين أو غيره، بعدما وفرت الدولة البنية التحتية والأطر التشريعية اللازمة للعمل، لافتة إلى أن دور القطاع الخاص يشمل تشغيل العمالة ودفع الضرائب، إلى جانب ممارسة النشاط الاستثماري.

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