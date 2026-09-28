ديبال G318 بتكنولوجيا REEV ومظهر رياضي.. صور

تقدم ديبال G318 المقدمة عالميًا تركيبة مختلفة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، من خلال الجمع بين تصميم ذي طابع رياضي ومنظومة كهربائية ذات مدى ممتد REEV، إلى جانب مجموعة من التقنيات المخصصة للقيادة.

منظومة كهربائية بقوة 430 حصانًا

تستمد ديبال G318 قوتها من منظومة REEV تضم محركين كهربائيين، بينما يعمل محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ضمن المنظومة كموسع للمدى.

وتصل القوة الإجمالية إلى 430 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 575 نيوتن متر، وترسل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع 4WD. وتعتمد المنظومة على ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

ديبال G318

مدى كهربائي يصل إلى 138 كيلومترًا

وتأتي السيارة ببطارية تبلغ سعتها نحو 36 كيلوواط ساعة، بينما يصل مدى القيادة الكهربائي إلى 138 كيلومترًا، ويرتفع المدى الإجمالي إلى 848 كيلومترًا وفق دورة WLTC.

تدعم G318 الشحن بالتيار المتردد، حيث تستغرق عملية شحن البطارية من 0 إلى 100% نحو 6 ساعات، بينما يمكن عبر الشحن السريع بالتيار المستمر رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.

ديبال G318

تجهيزات ديبال G318

تحصل G318 على شاشة معلومات وترفيه بقياس 14.6 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة، وتضم السيارة نظامًا صوتيًا يتكون من 16 سماعة، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول وإضاءة داخلية محيطية.

ديبال G318

وتتضمن المقصورة مقعد سائق قابلًا للتعديل كهربائيًا مع الذاكرة والتبريد والتدليك، ويوفر 10 وضعيات للتعديل، بينما يحصل مقعد الراكب الأمامي على تعديل كهربائي مع خاصية التبريد وثماني وضعيات، كما يأتي نظام التكييف أوتوماتيكيًا بصورة متعددة المناطق.

ديبال G318 وأنظمة الحماية

تضم ديبال G318 مجموعة من أنظمة مساعدة السائق، من بينها مثبت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، إلى جانب تحذير الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله.

ديبال G318

كما تتوفر مراقبة المنطقة العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، ومساعد الازدحام المروري، مع حساسات ركن أمامية وخلفية ونظام ركن تلقائي، وتعتمد السيارة على ثماني وسائد هوائية، وتضم منظومة السلامة كذلك المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.