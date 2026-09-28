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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي وحيد يتحدث عن زواجه بعد 48 عاما من العزوبية

رامي وحيد
رامي وحيد
محمد سعيد

كشف الفنان رامي وحيد، تفاصيل زواجه من المخرجة السينمائية هايدي أنس أحمد، موضحًا أنه كان يرفض الزواج لفترة طويلة بسبب انشغاله برعاية والدته.

وقال رامي وحيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، إن الزواج في النهاية «نصيب وتوقيت ربنا»، مؤكدًا أن الإنسان لا يعرف الموعد الذي سيأتي فيه نصيبه، مضيفًا: «الحمد لله ربنا أراد وربنا يسهل ويبقى الحال أفضل».

رامي وحيد والزواج 

وأوضح رامي وحيد أن الزواج بالنسبة له تجربة قائمة على إضافة كل طرف إلى الآخر، من خلال تبادل الخبرات، مؤكدًا أن كل شخص يحاول تقديم أفضل ما لديه حتى تكون علاقته بالطرف الآخر أفضل.

وأضاف رامي وحيد أن الزواج يمثل ارتقاءً لكل طرف، مشيرًا إلى أنه ينصح الجميع بخوض التجربة، معتبرًا أن العزوبية أمر صعب على أي شخص مهما كان محاطًا بالكثير من الأشخاص.

وعن ما تردد بشأن قيمة المهر الذي دفعه لزوجته، أكد رامي وحيد أنه بالفعل دفع مهرًا لهايدي، لكنه يفضل عدم الحديث عن تفاصيل حياته الشخصية.

وقال رامي وحيد: «أنا مبحبش أتكلم عن الحياة الشخصية خالص»، موضحا أنه لا يعرف سبب تداول مثل هذه التفاصيل، لأنه لم يتحدث عنها من قبل، وشدد على أنه لا يفضل الحديث عن أي تفاصيل تخص حياته الخاصة، مؤكدًا أن ما يهمه هو حياته الفنية وعلاقته بالجمهور.

رامي وحيد الفنان رامي وحيد أعمال رامي وحيد

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