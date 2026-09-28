قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر بالقميص بالأحمر وجنوب السودان بالأبيض في تصفيات أمم أفريقيا غدا
«سنتكوم» تنفي سيطرة إيران على مضيق هرمز.. وتصف مزاعم الحرس الثوري بأنها كاذبة
بوتين: روسيا تعرضت لمحاولات خارجية تهدف إلى عرقلة الانتخابات
حسيت إني هدعم البلطجة.. رامي وحيد يكشف سبب اعتذاره عن فيلم الألماني
مضيق هرمز يشهد تعافيًا في حركة الغاز المسال القطري
حبس 3 شباب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على مسن في الفيوم
ترامب يعقد عشاء عمل مع رئيس «أنثروبيك» لبحث حوكمة الذكاء الاصطناعي
عدلي القيعي: العلاقة بين شوبير والشناوي ستظل التلميذ والأستاذ
5 سيارات رياضية تقدمها العلامة الفرنسية.. الأولى بأرخص سعر
أسعار الأتوبيس الترددي BRT من 5 إلى 35 جنيها
ترامب: أسعار الغاز ستتراجع بشكل كبير بعد انتصارنا في الحرب على إيران قريبا
ترامب ينتقد الإفراج بكفالة عن 5 بريطانيين اعتُقلوا قرب قاعدة بها قوات أمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل «فرصة سعيدة جدا».. أحمد مكى مرافق شخصى لـ ماجد الكدوانى

أحمد مكى - ماجد الكدوانى
أحمد مكى - ماجد الكدوانى
محمد سعيد

يستعد الفنان أحمد مكي للعودة إلى شاشة السينما من خلال فيلم «فرصة سعيدة جدًا»، الذي يجمعه بالفنان ماجد الكدواني في عمل يحمل طابعًا كوميديًا واجتماعيًا، ويتناول مجموعة من المواقف والمفارقات بين شخصيتي البطلين.

بدء تصوير فيلم فرصة سعيدة جدا

احتفل المنتج تامر مرسي بانطلاق تصوير فيلم «فرصة سعيدة»، وذلك داخل أحد البلاتوهات، بحضور بطلي العمل أحمد مكي وماجد الكدواني، إلى جانب المخرج أحمد الجندي، وعدد من صناع.

وشهد الاحتفال أجواءً من البهجة بين فريق العمل، بالتزامن مع بدء تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، الذي يجمع نخبة من النجوم، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد مكي وماجد الكدواني، مجموعه من ضيوف الشرف علي رأسهم   محمد عبد الرحمن، ويارا السكري، ورحمة أحمد، ودنيا سامي.

فيلم فرصة سعيدة جدا

ويجسد مكي خلال أحداث الفيلم شخصية رجل متزوج من الفنانة فدوى عابد، إلا أن حياته تشهد تغيرًا مع عمله مرافقًا شخصيًا لماجد الكدواني، الذي يظهر بدور رجل قعيد يمتلك إحدى الشركات الكبرى، لتتطور العلاقة بينهما ضمن أحداث تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية.

أبطال فيلم فرصة سعيدة جدا

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد مكي وماجد الكدواني كل من فدوى عابد، بيومي فؤاد، رحمة أحمد ويارا السكري، بينما يتولى أحمد الجندي مهمة الإخراج، والعمل من تأليف أحمد الجندي ومحمد عز وسامح جمال.

وكان صناع الفيلم قد قرروا تغيير اسمه من «فرصة سعيدة» إلى «فرصة سعيدة جدًا»، بعد ظهور عمل آخر يحمل الاسم نفسه، وذلك لتجنب حدوث أي التباس بين العملين.

ويمثل الفيلم عودة أحمد مكي إلى السينما بعد غياب استمر سنوات، إذ كان آخر أعماله السينمائية فيلم «سمير أبو النيل» الذي عُرض عام 2013، ليعود هذه المرة من خلال تعاون يجمعه بماجد الكدواني، في تجربة تعتمد على المواقف الكوميدية والمفارقات الإنسانية بين الشخصيتين.

أحمد مكي الفنان أحمد مكي ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني فيلم فرصة سعيدة جدا أبطال فيلم فرصة سعيدة جدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

هشام يكن

هشام يكن: تعادل إريتريا مع كينيا تاريخي.. ومواجهة جنوب أفريقيا صعبة للغاية

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

مرافق شركة قطر للطاقة

القوة القاهرة تضرب صادرات الدوحة.. قطر للطاقة تعلق تسليم الغاز المسال لإيطاليا حتى ديسمبر

ترشيحاتنا

نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي

نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي في ندوة «المرأة وأثرها على الحضارة»

وزير الطيران المدني

الحفني يشارك «منتدى الأهرام للسياحة المصرية»..ويؤكد: الطيران ركيزة أساسية لدعم نمو الحركة السياحية

قمة

النقل الذكي يتجه نحو نماذج أكثر مرونة وتكاملا مع الخدمات الرقمية

بالصور

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد