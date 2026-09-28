تفاصيل «فرصة سعيدة جدا».. أحمد مكى مرافق شخصى لـ ماجد الكدوانى

يستعد الفنان أحمد مكي للعودة إلى شاشة السينما من خلال فيلم «فرصة سعيدة جدًا»، الذي يجمعه بالفنان ماجد الكدواني في عمل يحمل طابعًا كوميديًا واجتماعيًا، ويتناول مجموعة من المواقف والمفارقات بين شخصيتي البطلين.

بدء تصوير فيلم فرصة سعيدة جدا

احتفل المنتج تامر مرسي بانطلاق تصوير فيلم «فرصة سعيدة»، وذلك داخل أحد البلاتوهات، بحضور بطلي العمل أحمد مكي وماجد الكدواني، إلى جانب المخرج أحمد الجندي، وعدد من صناع.

وشهد الاحتفال أجواءً من البهجة بين فريق العمل، بالتزامن مع بدء تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، الذي يجمع نخبة من النجوم، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد مكي وماجد الكدواني، مجموعه من ضيوف الشرف علي رأسهم محمد عبد الرحمن، ويارا السكري، ورحمة أحمد، ودنيا سامي.

فيلم فرصة سعيدة جدا

ويجسد مكي خلال أحداث الفيلم شخصية رجل متزوج من الفنانة فدوى عابد، إلا أن حياته تشهد تغيرًا مع عمله مرافقًا شخصيًا لماجد الكدواني، الذي يظهر بدور رجل قعيد يمتلك إحدى الشركات الكبرى، لتتطور العلاقة بينهما ضمن أحداث تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية.

أبطال فيلم فرصة سعيدة جدا

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد مكي وماجد الكدواني كل من فدوى عابد، بيومي فؤاد، رحمة أحمد ويارا السكري، بينما يتولى أحمد الجندي مهمة الإخراج، والعمل من تأليف أحمد الجندي ومحمد عز وسامح جمال.

وكان صناع الفيلم قد قرروا تغيير اسمه من «فرصة سعيدة» إلى «فرصة سعيدة جدًا»، بعد ظهور عمل آخر يحمل الاسم نفسه، وذلك لتجنب حدوث أي التباس بين العملين.

ويمثل الفيلم عودة أحمد مكي إلى السينما بعد غياب استمر سنوات، إذ كان آخر أعماله السينمائية فيلم «سمير أبو النيل» الذي عُرض عام 2013، ليعود هذه المرة من خلال تعاون يجمعه بماجد الكدواني، في تجربة تعتمد على المواقف الكوميدية والمفارقات الإنسانية بين الشخصيتين.