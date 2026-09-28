بوتين تعليقا على مواجهة روسيا ضغوطا خارجية: نحن من سيمارس الضغط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستكون الجانب الذي "يمارس ضغطا"، خلال تعليقه على مسألة الضغوط الخارجية التي تتعرض لها البلاد.

وقال المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيوف -خلال اجتماع مع بوتين لمناقشة الخطط المستقبلية للشركة، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين- "نحن نمر حالياً بمرحلة سنمضي فيها قدماً، وكلما اشتدت الضغوط الممارسة علينا، زاد حجم النتائج التي سنحققها".

وردا على ذلك، عقّب بوتين على ما ذكره ليخاتشيوف بشأن الضغوط الخارجية قائلاً: "نحن من سيمارس الضغط".

كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا تزيد بسرعة حصة الطاقة النووية في هيكل الطاقة، وأن هذه النسبة تجاوزت بالفعل 20%.

وقال بوتين -خلال لقائه مع المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشيوف بمناسبة "يوم العاملين في قطاع الصناعة النووية"- "لقد تحقق كل ما خططنا له فيما يتعلق ببناء محطات الطاقة النووية داخل روسيا الاتحادية، بل وتجاوزنا كل الخطط الموضوعة. لقد تجاوزنا بالفعل نسبة 20%، وقد وضعنا لأنفسنا هدفًا يتمثل بالوصول إلى 20%. إن زيادة الطاقة النووية من 16% إلى 20% في هيكل الطاقة لدينا تحقق، وقد تم بلوغ الهدف".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تبني محطات طاقة نووية باستخدام تقنيات متطورة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم .

وقال بوتين: "نحن نبني حالياً وحدات طاقة نووية في الخارج أكثر من أي جهة أخرى في العالم. ونقوم بذلك بأفضل طريقة ممكنة، باستخدام أحدث التقنيات، وغالباً لا تمتلك هذه التقنيات أي جهة أخرى باستثناء روساتوم".

وعقد الاجتماع بمناسبة يوم عمال الصناعة النووية، الذي يُحتفل به سنويًا في روسيا في 28 سبتمبر.