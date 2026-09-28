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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

حسام حسن
حسام حسن
حمزة شعيب

تحدث حازم إمام، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، عن التعامل مع اللاعبين أصحاب الخبرات والنجوم داخل المنتخبات، مشيرًا إلى أن محمد صلاح يمثل حالة مختلفة من حيث المكانة والخبرة، خاصة مع وصوله إلى مكانة عالمية كبيرة.

وقال حازم إمام ، خلال تصريحات تلفزيونية ، إن التعامل مع اللاعب الكبير يحتاج إلى قدر من التفاهم المسبق، موضحًا أن حسام حسن نفسه كان يفضل معرفة قرار استبداله قبل إجراء التغيير.

حازم إمام: حسام حسن كان بيتضايق من التغيير المفاجئ

وأوضح حازم إمام: «لما حسام حسن كان يخرج تغيير من غير اتفاق مسبق كان بيتضايق، وإحنا موصلناش لنجومية محمد صلاح قبل كده، وكان آخرنا حسام حسن».

وأضاف: «كان لينا معاملة خاصة، والمدرب كان بييجي يقول للاعب الكبير: اطلع لو مش قادر تلعب».

حازم إمام: صلاح ما ينفعش تتفاجئه

وتطرق نجم منتخب مصر السابق إلى طريقة التعامل مع محمد صلاح، قائلًا: «صلاح ما ينفعش تتفاجئه، ولما كلوب وسلوت عملوها قبل كده قلب وشه عليهم».

وأشار إلى أن صلاح يمتلك خبرات كبيرة، سواء مع منتخب مصر أو على مستوى الكرة الأوروبية، وهو ما يجعل التواصل معه بشأن القرارات الفنية أمرًا مهمًا.

إشادة بتصرف محمد صلاح

وأشاد حازم إمام بتصرف محمد صلاح عقب استبداله، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر تعامل مع القرار بشكل احترافي.

واختتم تصريحاته قائلًا: «صلاح مش عيل صغير، ومع ذلك لم يخرج عن النص بعد استبداله».

حازم إمام منتخب مصر محمد صلاح حسام حسن

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