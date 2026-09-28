برلمانية: مصر تفتح أبوابها أمام المزيد من الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا

أشادت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ كريستل هايدمان، الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية، مؤكدة أن اللقاء يعكس أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مصر.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا

وأكدت النائبة هناء أنيس أن تأكيد الرئيس السيسي تطلع الدولة إلى زيادة استثمارات مجموعة أورنج في السوق المصرية؛ يعكس ما تتمتع به مصر من فرص واعدة في قطاعات الاتصالات والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، مشيرة إلى أن استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

أورنج نموذج للتعاون الناجح بين مصر والشركات العالمية

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن إشادة رئيسة أورنج العالمية بالتجربة التي حققتها المجموعة في مصر تؤكد نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مجالات الاتصالات والخدمات الرقمية والتعليم الرقمي والتنمية المجتمعية، لافتة إلى أن إمكانية تكرار التجربة في دول أخرى بالمنطقة والقارة الأفريقية تعكس الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

200 ألف منحة تدريبية للشباب المصري

وثمنت النائبة هناء أنيس إعلان مجموعة أورنج تقديم منح تدريبية لنحو 200 ألف متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مع إتاحة الحصول على شهادات اعتماد دولية، مؤكدة أن تأهيل الشباب بالمهارات التكنولوجية الحديثة أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي.

25 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة

وأشادت النائبة كذلك بتخصيص مجموعة أورنج 25 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، معتبرة أن دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الابتكار وتحويل الأفكار التكنولوجية إلى مشروعات ومنتجات قادرة على المنافسة.

الصحة الرقمية خطوة جديدة في مسار التحول التكنولوجي

وأكدت هناء أنيس أهمية توجه الدولة إلى دراسة التعاون مع مجموعة أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطني، لما يمكن أن يوفره هذا التعاون من خبرات في مجالات البنية التحتية الرقمية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتكامل الأنظمة، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

معامل تكنولوجية بالجامعات لتأهيل جيل جديد

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التزام أورنج بدعم عدد من الجامعات المصرية بمعامل تكنولوجية حديثة يمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم والتدريب، لأنه يتيح للطلاب التعامل مع التطبيقات العملية والتكنولوجيات الحديثة، ويربط التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.

التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية للتنمية

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله بالتأكيد على أن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، مشيدة بتوجه الدولة نحو بناء قدرات الشباب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.