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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بإنجاح استثمارات الشركات العاملة في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيبه بجميع الحضور في منتدى مصر للتعدين 2026، مشيرًا إلى أنه استمع إلى كلمات جميع المسؤولين المشاركين في المنتدى.

وأوضح الرئيس السيسي أن هناك فرصًا عديدة للاستثمار في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بإنجاح استثمارات الشركات العاملة في مصر.

وشدد على أن هذا الالتزام يمثل تعهدًا من الدولة تجاه جميع المستثمرين ورجال الأعمال، بما يدعم فرص الاستثمار ويعزز التعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه أكد الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن، خلال كلمته في افتتاح منتدى مصر للتعدين 2026، أن القدرات المصرية متميزة، وأن موقع مصر الاستراتيجي يجعلها قادرة على تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين والصناعة.

وأوضح رئيس المجلس الدولي للتعدين والمعادن أن نجاح أي دولة في قطاع التعدين يعتمد على تقديم مقاربة شاملة، وهو ما شهده في مصر.

وتابع رئيس المجلس الدولي للتعدين والمعادن أن مصر تتمتع بمزايا فريدة تجعلها أكثر جاذبية في مجال الاستثمار بقطاع التعدين.

وأوضح أن مصر تتمتع بسوق محلية كبيرة وقدرات تصنيعية واسعة، بما يعزز فرص الاستثمار والتوسع في قطاع التعدين.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منجم السكري يمثل نموذجا حيا لما تحتويه مصر من ثروات معدنية واعدة.


وأضاف خلال كلمته بافتتاح منتدي مصر للتعدين 2026، أن 119 شركة تقدمت بعروض في مجال الاستثمار، وأن مصر وضعت إطارا تشريعيا يعزز قدرات الدولة في قطاع التعدين على أسس اقتصادية أكثر كفاءة.

وتابع وزير البترول، أننا نستهدف بالوصول إلى نصيب قطاع التعدين إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلم تسجيلي بعنوان "مصر.. من ذهب الماضي إلى مستقبل التعدين" خلال افتتاح منتدي مصر للتعدين 2026.

رحب  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال اِفتتاح منتدى مصر للتعدين بالحضور في النسخة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين، مؤكداً التزام مصر بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر.

وتفقد الرئيس معرض مصر للتعدين، حيث تفضل بدايةً بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تفقد  أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية، وعددا من الشركات. 
 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقام الرئيس بالتقاط صورة تذكارية مع المشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين، ثم تفقد جانباً من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الافتتاح.

السيسي منتدى مصر للتعدين 2026 المستثمرين الاستثمار الصناعة قطاع التعدين

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