الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية لمقدمي الخدمة الصحية

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية، وبدء قبول دفعة جديدة من (الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – الصيادلة – العلاج الطبيعي – بكالوريوس التمريض) للحصول على الدبلومات المهنية الآتية:

1- دبلومة الصحة والسلامة المهنية (لجميع مقدمي الخدمة الصحية).

2- دبلومة إدارة المستشفيات (لجميع مقدمي الخدمة الصحية).

3- دبلومة علم الصيدلة الجينية والطب الشخصي (للأطباء البشريين والصيادلة).

4- دبلومة التحكم في العدوى (لجميع مقدمي الخدمة الصحية).

5- دبلومة التغذية العلاجية (للأطباء – الصيادلة – العلاج الطبيعي).

6- دبلومة السكتة الدماغية والقسطرة التداخلية والأوعية العصبية (للأطباء البشريين حاملي ماجستير طب المخ والأعصاب).

7- دبلومة علاج الألم (للأطباء البشريين حاملي درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات: «العظام – الروماتيزم – الباطنة العامة – طب الأسرة – التخدير – علاج الألم»).

8- دبلومة الأبحاث الإكلينيكية (لجميع مقدمي الخدمة الصحية).

9- دبلومة إدارة الجودة والاعتماد GAHAR (لجميع مقدمي الخدمة الصحية).

10- دبلومة اقتصاديات الصحة (لجميع مقدمي الخدمة الصحية).

11- دبلومة إدارة التمريض (لبكالوريوس التمريض).

12- دبلومة الطب الصيني التقليدي (للأطباء البشريين – العلاج الطبيعي).

13- دبلومة التعليم الطبي (لجميع مقدمي الخدمة الصحية).

على أن تكون مدة الدراسة لكل دبلومة سنة ميلادية، وسيتم فتح باب التقديم اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي، موقع الأكاديمية الطبية العسكرية.

