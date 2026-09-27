قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء: توفير 30 مليار جنيه بالتعاون مع "البترول" عبر "الوقود الأمثل"
عمرو أديب يحذر: متبقي يومان على انتهاء مهلة التسجيل في الضريبة العقارية.. ويطالب بمدها شهرًا
يحاولون السيطرة على باب المندب.. مستشار وزير الدفاع اليمني: أبطلنا محاولات الحوثيين لتثبيت عناصرهم في الساحل الغربي
وزير الخارجية الجزائري: القدس قضية عدالة وشرعية دولية
زيادة مرتقبة.. شعبة المخابز تحسم موقف سعر رغيف الخبز
أستاذ علاقات دولية: رفض ترامب المقترح الإيراني لا يعني انتهاء فرص التفاوض
خليل الحية: حماس تعتزم خوض الانتخابات التشريعية ضمن تحالف ونتمسك بـ المقاومة
وزير الكهرباء: اكتمال الجانب المصري من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية
لقاء مهم على مائدة الإفطار.. أبو العينين يطرح ملف سد النهضة أمام أوباسانجو ورسائل مصرية إلى أفريقيا
خلوا بالكم وانتم خارجين.. فرص لسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري
بأكثر من 15 مركبة عسكرية .. جيش الاحتلال يقتحم ريف القنيطرة
روسيا : إسقاط 43 طائرة مسيرة أوكرانية.. وزيلنسكي: نعمل على تعزيز القدرات الدفاعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

د. رانيا الفقي
د. رانيا الفقي

ها نحن قد نضجنا، وتغيرت أولوياتنا اليوم غير الأمس، وها نحن ننظر إلى الحياة بنظرة مختلفة. لم تعد تلك الأشياء التي كانت تبهرنا كما هي، ولم يعد نفس الأشخاص الذين كنا نشعر معهم بالسكينة كما كانوا. سقط القناع عن الكثيرين، وقلَّ عدد الأصدقاء.
 

ماذا حدث؟ هل الزمن هو الذي غيرنا، أم أن التجارب التي مرت بنا حولتنا تدريجيًا دون أن نشعر؟ فأصبحنا نسخًا أخرى.
 

لا شك أن في النضج جمالًا، فالرؤية بوضوح كشفت الكثير، ولكن ما زلنا نفتقد تلك النسخة الطفولية التي لا تعبأ بشيء، تلك النسخة التي كانت تستمتع بأبسط الأشياء وتسعد بها.
 

نعم، لكل مرحلة حلاوتها، ولكن عندما فهمنا أكثر، تألمنا أكثر، وباتت هناك مرارة في الحلق نتذوقها عندما نكتشف كيف كنا بهذه السذاجة.
ماذا لو عاد بنا الزمن؟ هل سنصحح تلك الأخطاء؟ هل سنسمح لهؤلاء الذين آذونا، أو أسأوا فهمنا أو تقديرنا، بالدخول مرة أخرى إلى حياتنا؟
الكثير من الأسئلة تجول في رؤسنا، تبحث عن إجابات، تبحث عن تفسير. ولكن، برغم كل هذا، فأنا أفتقد نسختي القديمة، حتى وإن كانت بها أخطاء.
أحنُّ إلى ضحكتي القديمة، أحنُّ إلى ذكرياتي، أحنُّ إلى ذلك النوم العميق بلا قلق، إلى تلك الروح الهادئة أحنُّ إلى السكون، إلى راحة البال.
ربما لا نحتاج أن نعود كما كنا، فالحياة لا تعيد لنا نسخنا القديمة، ولكن ربما نستطيع أن نأخذ من طفلتنا الصغيرة بعضًا من براءتها، ومن ضحكتها، ومن قدرتها على الفرح دون حساب، ونمنحها لأنفسنا من جديد.
ربما نستطيع أن نتعلم أن نعيش دون أن نحمل كل ما حدث لنا على أكتافنا، وأن نترك بعض الأشياء تمضي دون أن نبحث لها عن تفسير، وأن نمنح قلوبنا فرصة أخرى للراحة، بعدما أتعبتها كثرة الحذر.ولكن نستطيع ان نمنح أنفسنا لحظات من الهدوء  ،من السكون.
لقد أهلكتنا معارك الحياة، فأنهكتنا... ويبقى السؤال 
أين أنتِ، طفلتي الصغيرة؟!

الحياة السكينة القناع الأصدقاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

أرشيفية

مسؤول إثيوبي: قوات جبهة تيجراي تتوغل في إقليم عفر وتسيطر على 3 بلدات

ترشيحاتنا

حريق

انفجار اسطوانة غاز يتسبب في حريق هائل بمخبز عيش سياحي داخل مطعم سوري بالفيوم

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين على طريق بلقاس جمصة.. أسماء

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على لص حاول سرقة فيلا بالجيزة

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد