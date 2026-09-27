أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

توج لاعب الجودو المصري يسري سامي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 66 كجم، خلال مشاركته في بطولة «كأس جي بي إنترنازيونالي ديل بييمونتي» للجودو، إحدى البطولات المحلية المقامة في إيطاليا.

وجاء تتويج يسري سامي بالمركز الأول في أول مشاركة رسمية له بعد غيابه عن المنافسات لنحو 6 أشهر، ليبدأ مشواره الجديد في الملاعب الإيطالية بتحقيق ميدالية ذهبية.

وكان يسري سامي قد غادر مصر برفقة شقيقه عمر سامي إلى إيطاليا في مارس الماضي، عقب خلافات مع الاتحاد المصري للجودو برئاسة محمد مطيع.

واختار اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، مواصلة مسيرته الرياضية في إيطاليا، بحثًا عن فرصة جديدة بعيدًا عن تمثيل المنتخب المصري.

ويمتلك يسري سامي سجلًا حافلًا بالإنجازات على المستويين الدولي والقاري، خلال فترة تمثيله لمصر، حيث سبق له التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب عام 2023.

كما حصل على ذهبية بطولة أفريقيا للكبار في أكثر من مناسبة، كان آخرها نسخة عام 2025، إلى جانب تتويجه بذهبية بطولة أفريقيا للشباب عام 2022، وبرونزية دورة ألعاب البحر المتوسط في العام نفسه.

وضمت إنجازات اللاعب أيضًا الفوز بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للكبار عام 2021، وفضية بطولة أوروبا المفتوحة عام 2023، بالإضافة إلى فضية أخرى في بطولة أفريقيا للكبار 2024، وبرونزية دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025.