تحذير شديد من الزمالك للمحترفين قبل «القمة».. وغرامة 100 ألف جنيه

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تحرك عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، للتنسيق مع اللاعبين المحترفين الموجودين حاليًا مع منتخبات بلادهم، استعدادًا لعودتهم إلى القاهرة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

قال “أضا”، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن عبد الناصر محمد تواصل مع المحترفين عبر مجموعة «واتساب» من أجل الاتفاق على مواعيد عودتهم إلى القاهرة، تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في قمة الدوري.

أضاف أن مدير الكرة بالزمالك وجه تحذيرًا واضحًا للاعبين بشأن الالتزام بموعد العودة المحدد، مشددًا على عدم السماح بالتأخر عن الموعد المتفق عليه ولو ليوم واحد.

أوضح محمد طارق أضا أن عبد الناصر محمد أكد للاعبين أن التأخر عن الموعد المحدد قد يعرّض اللاعب لغرامة مالية تقترب من 100 ألف جنيه، في إطار حرص الجهاز الإداري على انتظام جميع العناصر قبل المواجهة المهمة.

أشار إلى أن الأنجولي شيكو بانزا يتواجد حاليًا مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، بينما انضم الثنائي آدم كايد وعدي الدباغ إلى منتخب فلسطين، للمشاركة في الاستحقاقات الدولية.

أكد “أضا” أن إدارة الزمالك تسعى لضمان عودة جميع المحترفين في الموعد المحدد، حتى يتمكن الجهاز الفني من تجهيز الفريق بالشكل المناسب قبل مباراة القمة أمام الأهلي.