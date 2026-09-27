محمد إبراهيم: أنا ضد بيان الأهلي عن حسام حسن.. ومحمد صلاح «لو برجل واحدة مايطلعش من الملعب»

أكد محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، لم تكن موفقة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية تأثر المدير الفني بإعلان النادي الأهلي إصابة اللاعب عقب إعلان قائمة المنتخب للمعسكر الحالي.

وقال إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «حسام حسن خانته التصريحات في كلامه عن محمد الشناوي، لكنه ممكن يكون استفز من إعلان الأهلي إصابة محمد الشناوي بعد إعلان القائمة للمعسكر الحالي، وأرجع أقول حسام حسن هو اللي عمل في نفسه كده لما ضم حارسين في كأس العالم 2026 من نادي واحد».

وأضاف: «مختلف جدًا مع بيان الأهلي، لأنه معلش يعني إيه بيحمي لاعيبته بالبيان ده؟ هيحمي لاعيبته من مين؟ من منتخب مصر؟! وكفاية إن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، رد وأعاد للشناوي حقه، عاوزين إيه تاني؟ وبرضو أكرر رفضي إهانة أي لاعب».

وتطرق محمد إبراهيم إلى موقفه من استبدال محمد صلاح خلال مباريات منتخب مصر، مؤكدًا أنه يرى ضرورة استمرار قائد الفراعنة داخل الملعب لأهميته الكبيرة بالنسبة للفريق.

قال: «محمد صلاح لو برجل واحدة مش هطلعه من الملعب، لأن ما عنديش لاعب واحد في القائمة بنصف مستوى محمد صلاح، وطول ما أنت حاطط صلاح في الملعب بيديك ثقل قدام المنافس لأنه واحد من أفضل لاعبي العالم، وعامل ضغط على المنافس والحكام، ومديك أنت الثقة، ومدرب وقائد في الملعب».