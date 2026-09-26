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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يواصل الذهب جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في السوق مع تحرك الأسعار بين مستويات البيع والشراء بالتزامن مع التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية وحركة سعر الدولار أمام الجنيه.

ذهب

ويترقب المقبلون على شراء المشغولات الذهبية وكذلك الراغبون في اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية أحدث الأسعار بشكل مستمر للتعرف على تكلفة الشراء وقيمة ما يمتلكونه من الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7130 جنيها للبيع و7085 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6240 جنيها للبيع و6200 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5350 جنيها للبيع و5315 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4160 جنيها للبيع و4135 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49920 جنيها للبيع و49600 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الأونصة محليا نحو 221810 جنيهات للبيع و220390 جنيها للشراء.

وسجلت الأونصة عالميا نحو 4286.14 دولار.

ذهب

تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية

تتغير أسعار الذهب في السوق على مدار التعاملات وفقا لمجموعة من المؤثرات المحلية والعالمية، ويأتي سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر الدولار أمام الجنيه في مقدمة العوامل المرتبطة بحركة المعدن النفيس محليا.

كما تتأثر الأسعار بمستويات العرض والطلب داخل السوق وحجم الإقبال على شراء وبيع الذهب سواء من جانب المواطنين أو المستثمرين.

وقد تشهد الأسعار تغيرات خلال اليوم الواحد نتيجة حركة الأسواق العالمية أو تغيرات أسعار الصرف أو تطورات مستويات الطلب في السوق المحلية.

سعر الذهب والمصنعية

ولا يمثل سعر جرام الذهب المعلن التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية التي يدفعها المستهلك عند الشراء حيث تضاف قيمة المصنعية والدمغة وأي رسوم أخرى وفقا لنوع المشغولة وتصميمها والشركة المنتجة والتاجر.

ويختلف إجمالي تكلفة المشغولة من قطعة إلى أخرى بحسب قيمة المصنعية وطبيعة التصميم والوزن.

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية وفي مقدمتها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

كما تؤثر حركة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية على أسعار الذهب نظرا للعلاقة بين العملة الأمريكية والمعدن النفيس.

ذهب

وتتابع الأسواق كذلك بيانات التضخم ومؤشرات النمو والتوظيف وغيرها من البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى لما لها من تأثير على توجهات المستثمرين.

وتنعكس أيضا التطورات السياسية والأزمات الجيوسياسية على حركة الذهب من خلال تأثيرها على مستويات المخاطر وحالة عدم اليقين في الأسواق.

الذهب كوسيلة للادخار والاستثمار

يعد الذهب أحد الخيارات التي يعتمد عليها عدد من المواطنين في مصر للادخار وتنويع المدخرات، وتتعدد أشكال اقتناء الذهب بين المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية وفقا لهدف الشراء والاحتياجات المالية.

ويتابع المستثمرون والمواطنون سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار أمام الجنيه وحركة العرض والطلب باعتبارها من أبرز المؤشرات المرتبطة بالتغيرات اليومية في أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

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