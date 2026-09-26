من 5 جنيهات | تشغيل ثاني مراحل الأتوبيس الترددي BRT.. المحطات وأسعار التذاكر

بدأت وزارة النقل، اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2026، التشغيل الرسمي أمام حركة الركاب للمرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في منظومة النقل الجماعي الحديثة والصديقة للبيئة، حيث تمتد الخدمة في هذه المرحلة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق العين السخنة وحتى محطة «صن كابيتال» عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم.

محطات المرحلة الثانية وخريطة المسار

وشملت المرحلة الثانية إضافة 14 محطة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المحطات التي تستقبل الركاب بانتظام على طول الطريق الدائري إلى 30 محطة:

المحطات التي دخلت الخدمة رسمياً اليوم (11 محطة):

(طريق العين السخنة – المعادي – المقطم – الجزائر – الإمامين – الزهراء – البحر الأعظم – العمرانية – الطالبية – المريوطية – صن كابيتال).

المحطات المقرر دخولها الخدمة تباعاً خلال الفترة المقبلة (3 محطات):

(زهراء المعادي – الأوتوستراد – المنصورية).

وتُعد محطة «صن كابيتال» مجمعاً كاملاً للنقل أُقيم على مساحة 80 ألف متر مربع لخدمة القادمين والمترددين على طريق الفيوم الصحراوي والمناطق المجاورة.

القائمة الكاملة لأسعار التذاكر

وحددت الشركة المصرية لتشغيل الأتوبيس الترددي جدول أسعار التذاكر استناداً إلى عدد المحطات والشريحة المسافية، وتبدأ الأسعار من 5 جنيهات وتصل إلى 35 جنيهاً لإجمالي المسار:

حتى 4 محطات: 5 جنيهات .

. حتى 10 محطات: 10 جنيهات .

. حتى 14 محطة: 15 جنيهاً.

حتى 18 محطة: 20 جنيهاً .

. حتى 26 محطة: 30 جنيهاً .

. من 27 إلى 30 محطة (المسار الكامل): 35 جنيهاً.

الربط والتكامل مع وسائل النقل والبديل لـ «المترو»

بديل الخط الخامس للمترو: صرّح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بأن مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) تم تنفيذه كبديل حضاري واقتصادي للخط الخامس لمترو الأنفاق الذي كان مخططاً له سابقاً.

الربط مع محاور النقل: يربط الأتوبيس الترددي بين محاور شرق وغرب القاهرة، ويتكامل مع محطات وسائل النقل الحديثة الأخرى، مثل (مترو الأنفاق بالخطوط الأول والثاني والثالث، القطار الكهربائي الخفيف LRT عند محطة عدلي منصور التبادلية، والمونوريل).

ما هو الأوتوبيس الترددي السريع (BRT)؟

والأوتوبيس الترددي هو حافلات كهربائية عالية الكفاءة والسعة، تسير في مسارات معزولة ومحددة مسبقاً على الطريق الدائري لمنع تداخلها مع الحركة المرورية العادية، مما يضمن دقة الانضباط في المواعيد وسرعة الوصول.

نوع الطاقة: حافلات كهربائية صديقة للبيئة بنسبة 100% بدون انبعاثات كربونية.

القدرة الاستيعابية: حافلات مكيفة بالكامل مزودة بأحدث وسائل الراحة، والتوصيل بالإنترنت المجاني (Wi-Fi)، وشاشات عرض المواعيد، ووصلات شحن الهواتف (USB).

التكامل: يربط بين المحاور الرئيسية ومحطات وسائل النقل الأخرى مثل (المترو، القطار الكهربائي الخفيف LRT، والقطار السريع).

خريطة المحطات والربط مع وسائل النقل

ويمتد المشروع على طول الطريق الدائري من خلال مجموعة من المحطات المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، والتي تم ربطها بكباري وأنفاق مشاة مخصصة لأمان المواطنين:

المرحلة الأولى: تشمل المحطات الواقعة على القطاع الأكثر كثافة مرورية والممتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس والإسماعيلية وصولاً إلى مناطق السلام والمنيب.

محطات تبادلية كبرى

محطة عدلي منصور: للربط مع الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

محطة المنيب ومحطة المرج: للربط مع الخطين الأول والثاني للمترو.

محطة أكاديمية الشرطة والتجمع: لخدمة مناطق القاهرة الجديدة.