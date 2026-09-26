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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

49 خدمة إلكترونية لمياه الشرب في موقع واحد.. تعرف عليها وموعد إطلاقها

مياه الشرب
مياه الشرب
قسم الخدمات

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المنصة الرقمية الموحدة لخدمات المواطنين والتي توفر 49 خدمة إلكترونية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتقليل الحاجة إلى التوجه لمراكز خدمة العملاء.

​أبرز ملامح المشروع

​الإطلاق التجريبي: ينطلق في أول أكتوبر 2026 كمرحلة أولى في 10 شركات تابعة، وهي: (الجيزة، القليوبية، الدقهلية، محافظات القناة، بني سويف، المنيا، أسيوط والوادي الجديد، الفيوم، الأقصر، والبحر الأحمر).

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​خطة التوسع: تعميم المنظومة تدريجياً على إجمالي الشركات التابعة البالغ عددها 25 شركة، إلى جانب إحلال وتطوير الأنظمة التجارية في 6 شركات أخرى.

​قنوات الدفع: ربط الخدمات بقنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالتعاون في المرحلة الأولى مع شركة فوري والمحافظ الإلكترونية والبنوك.

​أبرز الخدمات المتاحة عبر المنصة

  • ​تسجيل قراءة العداد والاستعلام عن الفواتير وسدادها.
  • ​احتساب القيمة التقديرية للفاتورة وتقديم الشكاوى والاستفسارات.
  • التقديم إلكترونياً على توصيلات المياه والصرف، والعدادات الكودية وفرص نقل الملكية.
  • ​طلب صيانة وفحص العدادات، وتطهير الخزانات، وطلب سيارات مياه الشرب وكسح الصرف.
مسح بيئي شامل لمآخذ محطتي الصعايدة والعشي بالأقصر لضمان مأمونية مياه الشرب

49 خدمة رقمية للمواطنين

وتتيح المنصة 49 خدمة رقمية تغطي جانبًا كبيرًا من احتياجات المواطنين، من بينها تسجيل قراءة العداد، والاستعلام عن الفواتير والمستحقات، وسداد الفواتير والمتأخرات والمبالغ المقسطة، واحتساب القيمة التقديرية للفاتورة وفقًا لمعدلات الاستهلاك، إلى جانب تقديم الشكاوى والاستفسارات ومتابعة الرد عليها.

كما تشمل الخدمات التقديم إلكترونيًا على توصيلات مياه الشرب والصرف الصحي، والعدادات الفرعية والكودية، ونقل الملكية، واستبدال وصيانة وفحص وتركيب العدادات، بالإضافة إلى خدمات تعديل واستبدال الوصلات، وتطهير الخزانات، وطلب سيارات مياه الشرب وسيارات كسح الصرف الصحي، وغيرها من الخدمات التي سيتم إتاحتها عبر المنصة.

ويتضمن المشروع تفعيل منظومة متنوعة لقنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يتيح للمواطن اختيار وسيلة السداد المناسبة من خلال شركات المدفوعات الرقمية والبنوك والمؤسسات المالية والمحافظ الإلكترونية، بالتعاون في المرحلة الاولي مع شركة فوري للمدفوعات الالكترونية، بما يدعم التوسع في المعاملات غير النقدية ويسهم في تيسير إجراءات السداد.

مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

التشغيل المرحلي في 10 شركات

وتشمل المرحلة الأولى 10 شركات تابعة، وفق خطة مرحلية تستهدف اختبار كفاءة الخدمات والتكامل بين الأنظمة قبل التوسع في التشغيل.

ومن المقرر إطلاق المنصة بصورة تجريبية أول أكتوبر 2026 في 10 شركات تابعة، تشمل: الجيزة، والقليوبية، والدقهلية، ومحافظات القناة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط والوادي الجديد، والفيوم، والأقصر، والبحر الأحمر، والاستفادة من نتائج التشغيل في استكمال مراحل التوسع اللاحقة.

وسبقت مرحلة التشغيل اجتماعات تنسيقية مع الشركات المستهدفة، بمشاركة القطاعات التجارية وتكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء، لتحديد متطلبات التنفيذ وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، ومراجعة جاهزية الأنظمة والبيانات والتكاملات الفنية اللازمة للتشغيل.

مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

وأكد الدكتور وليد عصام عبد العزيز، رئيس القطاع المالي والتجاري والاقتصادي بالشركة القابضة، أن التحول الرقمي لا يقتصر على تحويل الإجراءات الورقية إلى إجراءات إلكترونية، وإنما يقوم على إعادة تنظيم وتكامل العمليات وتوحيد الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في المتابعة والتحليل واتخاذ القرار.

وأضاف أن المنصة ستسهم في تعزيز حوكمة الإجراءات التجارية والمالية، وتوفير رؤية أكثر دقة لمؤشرات الأداء وكفاءة التحصيل وإدارة الإيرادات، بما يدعم الإدارة العليا والقطاعات المختصة في التخطيط والمتابعة، مشيرًا إلى أن بناء قاعدة بيانات محدثة وإتاحة المعلومات بصورة فورية يعززان الرقابة والشفافية ويرفعان كفاءة إدارة العمليات التجارية بالشركات التابعة.

رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع مشروعات

تطوير وإحلال الأنظمة التجارية

وبالتوازي مع إطلاق المنصة، بدأت الشركة القابضة تنفيذ برنامج إحلال وتطوير الأنظمة التجارية في 6 شركات تابعة، بما يحقق التكامل مع المنصة الموحدة، ويدعم توحيد بيئة العمل الرقمية ورفع كفاءة الأنظمة المستخدمة في إدارة العمليات التجارية.

وقال المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي لشركة مصر للنظم المتطورة، إن منهج التنفيذ المرحلي يتيح اختبار الخدمات والتكاملات بصورة عملية والاستفادة من نتائج التشغيل الأولي في تطوير المنظومة قبل التوسع في التطبيق، بما يدعم استقرار التشغيل وكفاءته.

رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر يتفقد سير العمل بالإدارات داخل الديوان العام للشركة

وأشار المهندس حسن عبد الظاهر، المدير التقني، إلى أن فرق العمل تعمل بالتنسيق مع الشركات المستهدفة بالمرحلة الأولى على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة، ومراجعة جاهزية الأنظمة والتكاملات والبيانات، بما يضمن الانتقال المنظم إلى التشغيل الفعلي للمنصة.

وأكدت الشركة القابضة أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير تجربة المواطن ومنظومة العمل التجاري في آن واحد، من خلال توحيد الإجراءات والخدمات، والتوسع في قنوات الدفع الإلكتروني، ورفع كفاءة التحصيل وإدارة الإيرادات، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتوفير البيانات الدقيقة لدعم اتخاذ القرار، بما يرسخ التحول نحو منظومة رقمية أكثر كفاءة واستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

مياه الشرب خدمات المياه الشركة القابضة خدمات إلكترونية خدمة العملاء تسجيل القراءة

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