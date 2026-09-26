مواعيد مباريات اليوم.. قمة إنجلترا وإسبانيا الأبرز في دوري الأمم الأوروبية

تستأنف اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 منافسات كرة القدم على مختلف الأصعدة وسط إقامة عدد كبير من المباريات المهمة تتصدرها المواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية إلى جانب عدد من مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا أبرزها لقاء جنوب أفريقيا وغينيا.

وتتجه الأنظار إلى ملاعب أوروبا لمتابعة مواجهات قوية في دوري الأمم الأوروبية حيث تسعى المنتخبات لتحقيق نتائج إيجابية في مشوارها بالبطولة بينما تشهد تصفيات أمم أفريقيا منافسات أخرى مهمة في إطار سباق التأهل.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

تقام اليوم عدة مباريات ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية وتأتي مواعيدها كالتالي:

سلوفينيا × إسكتلندا – الساعة 4 عصرا.

سان مارينو × فنلندا – الساعة 7 مساء.

آيسلندا × إستونيا – الساعة 7 مساء.

تشيك × كرواتيا – الساعة 9:45 مساء.

إنجلترا × إسبانيا – الساعة 9:45 مساء.

مقدونيا الشمالية × سويسرا – الساعة 9:45 مساء.

جزر الفارو × كازاخستان – الساعة 9:45 مساء.

بلغاريا × لوكسمبورج – الساعة 9:45 مساء.

ألبانيا × بيلاروسيا – الساعة 9:45 مساء.

سلوفاكيا × مولدوفا – الساعة 9:45 مساء.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

وتشهد تصفيات كأس أمم أفريقيا مباراتين اليوم حيث يلتقي منتخب كينيا مع إريتريا في الرابعة عصرا، بينما يخوض منتخب جنوب أفريقيا مواجهة أمام غينيا في السابعة مساء.

كينيا × إريتريا – الساعة 4 عصرا.

جنوب أفريقيا × غينيا – الساعة 7 مساء.

مواعيد المباريات الودية

وفي المباريات الودية، يلتقي منتخب المكسيك مع كولومبيا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بينما يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره بيرو في الحادية عشرة والنصف مساء.

المكسيك × كولومبيا – الساعة 1 ظهرا.

الولايات المتحدة الأمريكية × بيرو – الساعة 11:30 مساء.

مواعيد مباريات كأس الخليج

وتتواصل منافسات كأس الخليج بإقامة مباراتين حيث يلتقي الكويت مع العراق في السادسة مساء فيما تجمع المباراة الثانية بين عمان والسعودية في التاسعة مساء.

الكويت × العراق – الساعة 6 مساء.

عمان × السعودية – الساعة 9 مساء.