اندلاع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط بإقليم كراسنودار الروسي عقب هجوم أوكراني

أفادت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، باندلاع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط الواقعة في إقليم كراسنودار الروسي جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال سكان محليون، بحسب “يوكرينفورم”، اليوم السبت، إن الهجوم بدأ حوالي منتصف الليل، مؤكدين سماع دوي انفجارات وتشغيل أنظمة الدفاع الجوي، كما أفادوا باندلاع حريق في المصفاة.

وكشفت منصة "أسترا برس" الإخبارية الروسية، عقب تحليل للقطات سجلها شهود عيان، أن الحريق اندلع في مصفاة إيلسكي لتكرير النفط في بلدة إيلسكي بمقاطعة سيفرسكي، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من إقليم كراسنودار.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حوالي 6.6 مليون طن من النفط سنويًا، وتضم ست وحدات تكرير رئيسية، كما تعد واحدة من أبرز منشآت تكرير النفط في جنوب روسيا، وتُستخدم منتجاتها، من بين أغراض أخرى، في إمداد القوات الروسية.



