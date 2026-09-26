محمد فريد: دعم كامل للشركات العالمية لاعتماد مصر كمركز للاستثمار والتصدير

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم السبت، افتتاح خط إنتاج جديد لمنتجات شامبو بمصنع شركة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 20 عامًا على بدء أعمالها في مصر.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات الشركة ومسؤولي المصنع.

ويأتي افتتاح خط الإنتاج الجديد في إطار خطط الشركة للتوسع في قدراتها الإنتاجية في مصر، وتعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية، حيث أعلنت الشركة عن خطط لإضافة المزيد من خطوط الإنتاج خلال عام 2027، لتصنيع عدد من منتجاتها في مصر وتوجيهها إلى الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن توسع الشركات الصناعية العالمية القائمة في مصر يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن دعم المستثمرين القائمين وتمكينهم من التوسع وزيادة استثماراتهم يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

تيسير الإجراءات أمام الشركات القائمة

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات أمام الشركات القائمة، وسرعة التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعاتها، بما يمكنها من تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يرتكز على تبسيط الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم قدرة الشركات على التوسع واتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.

وأضاف أن التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية يستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بما يعظم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والاستثمارية القائمة.

وقال الدكتور محمد فريد إن الوزارة تنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور يتجاوز حجم الاستثمار، ليشمل زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، إلى جانب زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.

وأوضح أن وجود شركات عالمية في مصر يتيح فرصًا أوسع لربط الشركات والموردين المحليين بسلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية المتراكمة لدى هذه الشركات، بما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف: «نحن لا ننظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره مجرد تدفقات رأسمالية، وإنما نسأل دائمًا: ماذا يضيف للاقتصاد؟ ماذا ينتج ويصدر؟ وما الذي ينقله من تكنولوجيا وخبرات؟ وكيف يربط الشركات المصرية بسلاسل القيمة العالمية؟».

وأكد أن هذا هو النموذج الذي تعمل الوزارة على تعظيمه، بحيث يكون الاستثمار محركًا لزيادة الإنتاج والتصدير، وتعميق الصناعة المحلية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وفتح فرص جديدة أمام الشركات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن دمج التكنولوجيا المتقدمة في التجارة الخارجية لتعزيز الابتكار لتدعيم القدرات التصديرية للمنتجات المصرية يمثل أحد محاور العمل خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تفعيل المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة «TradeTech Sandbox»، كبيئة تجريبية لتطوير واختبار حلول تكنولوجية وذكاء اصطناعي تخدم التجارة الخارجية، وتساعد على تحديد الفرص والأسواق المستهدفة وربط الشركات المصرية بها.

ودعا الدكتور محمد فريد الشركات العالمية، إلى المشاركة في هذه المنظومة والاستفادة من خبراتها واحتياجاتها الفعلية في تطوير حلول تكنولوجية تسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية وتعزيز قدرات الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن مصر تستهدف أن تكون بالنسبة للشركات العالمية منصة للإنتاج والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وأن تمتد الاستفادة من وجود هذه الشركات إلى الاقتصاد الأوسع من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير الموردين والخدمات ودمج المزيد من الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح جيم طارق، المدير العام والإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، بلاد الشام، والعراق، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها للتوسع في مصر، مشيرة إلى أن استثمارات الشركة في مصر منذ عام 2015 بلغت نحو 125 مليون يورو، منها 7.5 مليون يورو خلال عام 2026.

وأوضح أن الشركة تعمل من خلال 3 مواقع إنتاجية في مصر، منها موقعان في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وموقع في برج العرب بالإسكندرية، وتضم عملياتها الإنتاجية 43 خط إنتاج، من بينها 5 خطوط جديدة تمت إضافتها خلال عامي 2025 و2026.

وأشار إلى أن الشركة تنتج في مصر أكثر من 14 علامة تجارية، بإجمالي يتجاوز 1200 منتج، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى نحو 160 ألف طن، من بينها نحو 70 ألف طن

وتابع : تصدر الشركة أكثر من 50% من إجمالي إنتاجها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، بما يشمل أسواقًا في منطقة الخليج العربي وأوروبا وتركيا وأفريقيا ومنطقة المشرق والعراق.

كما تعتمد الشركة على قاعدة واسعة من الموردين المحليين، تضم أكثر من 110 موردين مصريين، مع وصول نسبة المكون المحلي إلى نحو 80%.

وأعلنت الشركة عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بنحو 50% خلال العامين المقبلين، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين الأداء البيئي لعملياتها الإنتاجية.

ويأتي افتتاح خط الإنتاج الجديد بالتزامن مع مرور 20 عامًا على انطلاق أعمال الشركة في مصر، في إطار استمرار الشركة في توسيع قاعدة إنتاجها وتعزيز دور مصر كمركز للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.