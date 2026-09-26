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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

6 علامات لا تتجاهلها.. أعراض خطيرة تنذر بالجلطة القلبية

السكتو القلبية
السكتو القلبية
ريهام قدري

تعد الجلطة القلبية من الحالات الصحية الطارئة التي تتطلب التدخل الطبي السريع، خاصة أن أعراضها قد تختلف من شخص لآخر، ولا تبدأ دائمًا بألم شديد ومفاجئ في الصدر.

وبحسب جمعية القلب الأمريكية، قد تظهر مجموعة من العلامات التحذيرية التي تستدعي الانتباه والتوجه للطوارئ، خاصة إذا كانت جديدة أو مفاجئة.

ألم وضغط في الصدر

يعد الشعور بألم أو ضغط أو ثقل في منتصف الصدر من أبرز العلامات المرتبطة بالجلطة القلبية، وقد يستمر لعدة دقائق أو يختفي ثم يعود مرة أخرى.

ألم يمتد لأجزاء أخرى من الجسم

قد ينتقل الألم أو الشعور بالانزعاج من منطقة الصدر إلى أحد الذراعين أو الكتفين، أو الظهر والرقبة والفك، كما قد يشعر بعض الأشخاص بألم في الجزء العلوي من البطن.

ضيق التنفس

يمكن أن يحدث ضيق التنفس مع وجود ألم في الصدر أو بدونه، ولذلك لا ينبغي تجاهله، خصوصًا إذا ظهر بصورة مفاجئة أو صاحبه تعب شديد.

التعرق البارد والدوخة

من العلامات الأخرى التي قد تصاحب الجلطة القلبية التعرق البارد، والدوخة، والشعور بقرب الإغماء، وهي أعراض تستدعي الحصول على تقييم طبي عاجل.

الغثيان والقيء

قد تظهر الجلطة القلبية لدى بعض الأشخاص في صورة أعراض تشبه عسر الهضم، مثل الغثيان أو القيء أو الشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن.

إرهاق غير معتاد

قد تشعر بعض النساء بشكل خاص بإرهاق أو ضعف غير معتاد قبل أو أثناء الإصابة بالجلطة القلبية، وقد لا يكون ألم الصدر هو العرض الرئيسي لديهن.

متى يجب طلب الإسعاف؟

في حال ظهور ألم أو ضغط في الصدر، أو ضيق شديد في التنفس، أو إغماء، أو ألم يمتد إلى الذراع أو الفك أو الظهر، يجب طلب الإسعاف فورًا وعدم الانتظار حتى تختفي الأعراض، لأن سرعة الحصول على العلاج قد تكون عاملًا مهمًا في إنقاذ حياة المريض.

المصدر: جمعية القلب الأمريكية (American Heart Association).

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