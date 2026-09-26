الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن اتجاه إدارة القلعة الحمراء لاتخاذ خطوات جديدة في أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأحمر، مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للمدير الفني بشأن اللاعب، والتي أثارت جدلًا واسعًا.

تصعيد جديد من الأهلي في أزمة الشناوي

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن إدارة الكرة بالنادي الأهلي استقرت على عدم وجود محمد الشناوي في أي تجمعات مقبلة للمنتخب الوطني، طالما استمر حسام حسن في منصبه مديرًا فنيًا للفراعنة.

وأوضح المصدر أن الأهلي في الوقت نفسه يتمسك بالتزامه الكامل باللوائح المنظمة لاستدعاء اللاعبين الدوليين، مؤكدًا أن النادي سيقوم بإرسال لاعبيه إلى المنتخبات الوطنية في المواعيد المحددة وفقًا للأجندة الدولية، ولن يكون هناك أي موقف تجاه باقي لاعبي الفريق الدوليين.

وأضاف أن موقف الأهلي يأتي في إطار الحفاظ على حقوق النادي ولاعبيه، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها حسام حسن بشأن الشناوي، والتي دفعت إدارة القلعة الحمراء إلى اتخاذ موقف واضح تجاه الأزمة. وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق رفضه لما اعتبره إساءة إلى قائد الفريق، عقب تصريحات المدير الفني للمنتخب.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تدرس كذلك عددًا من الملفات المتعلقة بعلاقة النادي باتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، ومن بينها موقف القلعة الحمراء من المشاركة في بعض البطولات التابعة للاتحاد، بخلاف بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر.

وشدد المصدر على أن هذه الملفات تخضع حاليًا للمراجعة داخل النادي، قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، مؤكدًا أن الأهلي يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على حقوقه وحقوق لاعبيه، مع الالتزام في الوقت نفسه باللوائح والقوانين المنظمة للمسابقات واستدعاء اللاعبين للمنتخبات الوطنية.