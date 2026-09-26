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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احتياطي السكر آمن لـ11 شهرًا والسعر المدعوم مستمر.. التموين تزف بشرى سارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار السكر في الأسواق خلال الفترة الأخيرة حالة من التغير، بالتزامن مع الحديث عن السماح بتصدير كميات من السكر، وهو ما أثار تساؤلات حول موقف المخزون الاستراتيجي ومدى تأثير التصدير على توافر السلعة وأسعارها داخل السوق المحلية، خاصة مع وجود فروق في أسعار السكر المطروح للمواطنين بين منظومة التموين وبعض المنافذ التجارية.

وفي هذا السياق، كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن رد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما أثير حول زيادة أسعار السكر، وذلك بعد مناقشة الملف خلال فقرة برنامجها الأخيرة يوم الإثنين الماضي.

وزير التموين يكشف موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وقالت الإعلامية لميس الحديدي إن وزير التموين أكد في رده أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن لنحو 11 شهرًا، بما يضمن استمرار توافر السلعة وعدم وجود نقص في المعروض بالسوق المحلية.

وأضافت مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة النهار، أن الوزير أكد أيضًا استمرار طرح سكر التموين بالسعر المدعوم، حيث يبلغ سعره 12.5 جنيه.

سكر التموين مستمر بالسعر المدعوم

وأوضحت لميس الحديدي أن سكر التموين موجود أيضًا في فروع كارفور وغيرها، بسعر 25 جنيهًا، مشيرة إلى اختلاف السعر المطروح في هذه المنافذ عن السعر المدعوم ضمن منظومة التموين.

وأكدت أن رد وزير التموين جاء في إطار توضيح موقف الوزارة من أسعار السكر وتوافره في الأسواق، خاصة في ظل التساؤلات التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن أسباب ارتفاع الأسعار.

السماح بتصدير السكر بكميات محدودة

وتطرقت لميس الحديدي إلى قرار السماح بتصدير السكر، موضحة أن الوزارة لم تفتح باب التصدير بشكل مطلق، وإنما سمحت بتصدير كميات محدودة.

وأشارت إلى أن السماح بالتصدير جاء بعد التأكد من عدم تأثير هذه الكميات على السوق المحلية، مؤكدة أن هذا الأمر كان من بين النقاط التي أوضحها وزير التموين في الرد الذي أرسله إليها.

وزير التموين يوضح سبب ارتفاع أسعار السكر

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السكر في الأسواق، أوضحت لميس الحديدي أن وزير التموين أرجع الزيادات الموجودة إلى ممارسات تجارية في السوق، بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها بعض أسعار السلع.

وأكد الوزير، وفقًا لما نقلته الإعلامية، أن هذه الزيادات لا ترتبط بنقص المعروض من السكر، كما أنها لا ترتبط بالسماح بتصدير كميات محدودة من السلعة.

مراجعة الزيادات في أسعار السكر

وأشارت لميس الحديدي إلى أن وزارة التموين تراجع الزيادات التي شهدتها أسعار السكر، في ضوء ما وصفه الوزير بالممارسات التجارية الموجودة في السوق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الوزارة على توافر السكر، وأمان الاحتياطي الاستراتيجي لنحو 11 شهرًا، إلى جانب استمرار طرح سكر التموين بالسعر المدعوم عند 12.5 جنيه، مع التأكيد على أن السماح بالتصدير تم بكميات محدودة وبعد التأكد من عدم تأثيره على احتياجات السوق المحلية.

السكر احطياطي السلع احطياطي السكر

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