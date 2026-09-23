قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سؤال برلماني بشأن الارتفاعات المتتالية في تكلفة نقل السلع والبضائع بين المحافظات
إيران: نقلنا شروطنا إلى الولايات المتحدة عبر قطر
الدولار يسجل أعلى مستوى في شهرين مع تزايد توقعات رفع الفائدة
بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد
لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة
شاهد.. اندلاع حريق في حافلة للاحتلال على طريق رام الله نابلس
تراجع طفيف في سعر الدولار بالبنوك اليوم
تحت شعار «عزنا بطبعنا».. سعوديون وخليجيون يحتفلون باليوم الوطني الـ96 للمملكة
وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل
بعد وصول قيمة صفقة خوان بيزيرا .. الزمالك يصرف مستحقات فريق الكرة اليوم
إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الأقصر تكثف حملاتها لفحص زراعات قصب السكر والمانجو بإسنا ومكافحة الآفات

الزراعة تكثف حملاتها لفحص زراعات قصب السكر والمانجو بإسنا ومكافحة الآفات
الزراعة تكثف حملاتها لفحص زراعات قصب السكر والمانجو بإسنا ومكافحة الآفات
شمس يونس

واصلت مديرية الزراعة بالأقصر جهودها الميدانية لمتابعة المحاصيل الزراعية والحد من انتشار الآفات والأمراض، تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة قيادات وزارة الزراعة والمهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وشهدت منطقة طفنيس التابعة لمركز إسنا، اليوم، تنفيذ لجنة متخصصة أعمال مرور وفحص ميداني لزراعات قصب السكر والمانجو، للوقوف على الحالة الزراعية للمحاصيل والتأكد من خلوها من الإصابات الحشرية والأمراض الفطرية، إلى جانب رصد أي إصابات والتعامل معها وفقا للتوصيات الفنية المعتمدة.

وضمت اللجنة المهندس عبد العظيم مرسي، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بإسنا، حيث جرى تمشيط الزراعات وفحص النباتات بصورة دقيقة، مع متابعة الحالة العامة للمحاصيل داخل زمام ناحية طفنيس.

وخلال أعمال الفحص، حرص أعضاء اللجنة على التواصل المباشر مع المزارعين المتواجدين داخل الحقول، وتقديم الإرشادات الزراعية اللازمة حول كيفية التعرف على العلامات المبكرة للإصابة بالآفات والأمراض، وطرق التعامل معها، وفقا للتوصيات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة.

وتأتي هذه الحملات في إطار المتابعة المستمرة للمحاصيل الزراعية، ودعم المزارعين بالتوعية الفنية اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاجية وجودة المحاصيل والحد من الخسائر الناتجة عن الإصابات الزراعية.

الأقصر اخبار الأقصر زراعه الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو زهران

أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

الدكتور سعد الدين الهلالي

سعد الدين الهلالي يثير جدلًا فقهيًا.. وعالمة أزهرية تحسم الجدل: ارتداء الرجال للذهب حرام شرعًا

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

تامر أمين

تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان

بطريرك السريان الكاثوليك يعفي الأسر من الإيجار والمصروفات الدراسية دعمًا لهم

منير فخري عبد النور": استدعاء الهوية الوطنية ضرورة لتقوية الجبهة الداخلية ومواجهة ما يهدد الدولة المصرية

منير فخري عبد النور": استدعاء الهوية الوطنية ضرورة لتقوية الجبهة الداخلية ومواجهة ما يهدد الدولة المصرية

صورة من اللقاء

ولي عهد الكويت يستقبل رئيس الوزراء في نيويورك لبحث التعاون المشترك.. ومدبولي يؤكد: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

بالصور

رئيس الوزراء: أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

لوك كاجوال.. مي عز الدين تخطف الانظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

بفستان لافت .. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد