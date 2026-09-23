زراعة الأقصر تكثف حملاتها لفحص زراعات قصب السكر والمانجو بإسنا ومكافحة الآفات

واصلت مديرية الزراعة بالأقصر جهودها الميدانية لمتابعة المحاصيل الزراعية والحد من انتشار الآفات والأمراض، تنفيذا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوصيات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة قيادات وزارة الزراعة والمهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

وشهدت منطقة طفنيس التابعة لمركز إسنا، اليوم، تنفيذ لجنة متخصصة أعمال مرور وفحص ميداني لزراعات قصب السكر والمانجو، للوقوف على الحالة الزراعية للمحاصيل والتأكد من خلوها من الإصابات الحشرية والأمراض الفطرية، إلى جانب رصد أي إصابات والتعامل معها وفقا للتوصيات الفنية المعتمدة.

وضمت اللجنة المهندس عبد العظيم مرسي، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بإسنا، حيث جرى تمشيط الزراعات وفحص النباتات بصورة دقيقة، مع متابعة الحالة العامة للمحاصيل داخل زمام ناحية طفنيس.

وخلال أعمال الفحص، حرص أعضاء اللجنة على التواصل المباشر مع المزارعين المتواجدين داخل الحقول، وتقديم الإرشادات الزراعية اللازمة حول كيفية التعرف على العلامات المبكرة للإصابة بالآفات والأمراض، وطرق التعامل معها، وفقا للتوصيات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة.

وتأتي هذه الحملات في إطار المتابعة المستمرة للمحاصيل الزراعية، ودعم المزارعين بالتوعية الفنية اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على الإنتاجية وجودة المحاصيل والحد من الخسائر الناتجة عن الإصابات الزراعية.