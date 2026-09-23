حدث فلكي فريد .. أشعة الشمس تُضيء قدس أقداس معابد الكرنك بالأقصر إيذانًا ببدء الخريف

تشهد مجموعة معابد الكرنك بمدينة الأقصر، اليوم الأربعاء (23 سبتمبر 2026)، حدثاً فلكياً سنوياً يوثق عبقرية المصري القديم في ربط الهندسة المعمارية بعلوم الفلك، وذلك بالتزامن مع حلول لحظة الاعتدال الخريفي وتساوي الليل والنهار على سطح الكوكب.

وأعلنت الدكتورة منار عبادي، رئيس معمل أبحاث الشمس بقسم الشمس برئاسة الدكتور محمد صميدة الشاهد التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور باسم نبوي، أن لحظة الاعتدال الخريفي تبدأ رسمياً في تمام الساعة 3:05 صباحاً، معلنة البداية الفلكية لفصل الخريف.

وأوضحت عبادي أن الظاهرة تعتمد على توافق اتجاهات أشعة شمس الظهيرة بدقة مع الفتحات والمحاور المعمارية للمعبد، بحيث تتسلل حزم الضوء لتصل إلى المنطقة المقدسة وتضيء الغرف الداخلية لمعبدي "بتاح" و"رمسيس الثالث".

وأشارت رئيس معمل أبحاث الشمس إلى أن ارتفاع الشمس عند الظهر سيبلغ نحو 64 درجة في تمام الساعة 12:40 ظهراً، وهي اللحظة التي تبدأ فيها حزم الضوء بالظهور والاختراق داخل الغرف المقدسة، مع إمكانية متابعة تغير موضع حركة الضوء والظلال بدقة حتى بعد الظهر الشمسي، في مشهد يبرز الإعجاز الفلكي والمعماري للحضارة المصرية القديمة.