حقيقة زيادة شقق الإيجار التمليكي 2026.. آخر تفاصيل الحجز والشروط

الإيجار التمليكي .. بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا استقبال طلبات حجز 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، اعتبارًا من أمس الأحد 20 سبتمبر 2026.

وتتركز الأنظار حاليًا على إمكانية زيادة عدد الوحدات المطروحة ضمن برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، بالتزامن مع بدء الحجز واهتمام المواطنين بمعرفة فرص التوسع في الطرح.

وأعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية زيادة عدد الوحدات المخصصة لبرنامج الإيجار المنتهي بالتملك أو التوسع في نطاقه، في ضوء حجم الإقبال على البرنامج، مع إمكانية إتاحة مرونة أكبر في تحويل بعض الوحدات إلى نظام التمليك، وفقًا للضوابط والآليات التي يحددها البرنامج.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء إجراءات الحجز الفعلية للطرح السكني الجديد.

واقرأ أيضًا:

هل يتم زيادة وحدات شقق الإيجار التمليكي 2026؟

وتظل إمكانية زيادة عدد الوحدات أو التوسع في نطاق برنامج الإيجار المنتهي بالتملك مرتبطة بحجم الإقبال على البرنامج، وفق ما أعلنته المهندسة مي عبد الحميد، مع إمكانية إتاحة مرونة أكبر في تحويل بعض الوحدات إلى نظام التمليك وفقًا للضوابط والآليات التي يحددها البرنامج.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه رسميًا استقبال طلبات الحجز على الطرح الجديد، الذي يضم 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، ضمن طرحين تابعين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ما موعد التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026؟

بدأ التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر، ويستمر حتى 19 أكتوبر 2026، بينما يمتد التقديم على وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي حتى الأربعاء 28 أكتوبر المقبل.

ويأتي الطرح في إطار التوسع في توفير بدائل سكنية للمواطنين، من خلال نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» بالنسبة لوحدات هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب وحدات الإيجار المخصصة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».

ويبلغ إجمالي الطرح 25 ألف وحدة سكنية، موزعة بين 10 آلاف وحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و15 ألف وحدة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع اختلاف نظام كل طرح ومواعيد التقديم الخاصة به.

لماذا طرحت وزارة الإسكان وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك؟

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن طرح الوحدات بنظام الإيجار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في هذا النوع من الوحدات، بما يسهم في توفير خيارات سكنية أكثر مرونة، خاصة للشباب.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الإيجار وتنويع آليات توفير الوحدات السكنية بما يتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، إلى جانب نظم التملك التقليدية.

ويأتي طرح 25 ألف وحدة ضمن توجه يستهدف توفير بدائل سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، وهو ما يفسر اهتمام المواطنين بتفاصيل الحجز والشروط والمساحات ومواعيد التقديم.

كم عدد شقق الإيجار المنتهي بالتملك التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية؟

ويتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، منها 5 آلاف وحدة جاهزة للتسليم، و5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات.

وتتوزع الوحدات الجاهزة على 26 مدينة جديدة، هي: القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

ما مساحات شقق الإيجار التمليكي 2026؟

تتراوح مساحات هذه الوحدات من 57 إلى 161 مترًا مربعًا، وتشمل مشروعات الإسكان المميز، إسكان المستقبل، الإسكان المتوسط، إسكان الشباب، روضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المطور، الإسكان منخفض التكاليف، الإسكان الاقتصادي والإسكان القومي.

وتوفر هذه المساحات تنوعًا في الوحدات المطروحة ضمن نظام الإيجار المنتهي بالتملك، مع اختلاف المشروعات والمدن التي تتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

ما المدن التي تستضيف الوحدات الجديدة التي سيتم تنفيذها؟

أما الوحدات التي تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذها، فتتوزع على 8 مدن جديدة، هي 6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة.

وتُطرح هذه الوحدات ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، بمساحات تتراوح بين 90 و126 مترًا مربعًا.

وخصصت الوزارة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم، وفقًا للشروط والقواعد المحددة في كراسة الطرح، بينما يتم التخصيص بصورة عامة عن طريق القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.

ما شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك؟

تشترط هيئة المجتمعات العمرانية ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، مع توافر أهلية التصرف والتعاقد.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت ما زالت في حيازتهم أو تم التنازل عنها، وسواء كان التخصيص مدعومًا أو غير مدعوم من الدولة.

وتحدد كراسة الشروط الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدة، ولا يجوز للأسرة، والمقصود بها الزوج والزوجة والأبناء القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

كيف يتم التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026؟

يتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع «مسكن»، مع ضرورة إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتحقق من هوية المتقدم وربط الحساب بمنصة «مسكن».

ويأتي التقديم الإلكتروني ضمن إجراءات الحجز الخاصة بالوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما ترتبط وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإجراءات والضوابط المحددة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».

كم تبلغ قيمة تأمين شقق الإيجار التمليكي؟

بعد إتمام التخصيص، يلتزم العميل باستكمال قيمة التأمين الخاصة بالوحدات الجاهزة، بما يعادل إيجار 3 أشهر وفق القيمة الإيجارية المحددة للسنة الأولى، وبحد أدنى يعادل قيمة جدية الحجز المسددة.

ويتم سداد التأمين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار العميل بالتخصيص، مع تحديث قيمته سنويًا وفق نسبة الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

ما نظام سداد الوحدات المقرر تنفيذها؟

أما الوحدات المقرر تنفيذها، فيتضمن نظامها سداد جدية الحجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات قبل استلام الوحدة.

وتوضح كراسة الشروط تفاصيل الوحدات والمدن والمشروعات والمساحات والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، إلى جانب ضوابط التخصيص والتعاقد والاستلام وآليات السداد.

ماذا يعني الإقبال على شقق الإيجار التمليكي 2026؟

يمثل الإقبال على الطرح عاملًا مهمًا في تحديد مدى إمكانية زيادة عدد الوحدات أو التوسع في نطاق البرنامج، وفق ما أعلنته المهندسة مي عبد الحميد، مع بقاء أي توسع مرتبطًا بالضوابط والآليات التي يحددها البرنامج.

وبدأت بالفعل إجراءات الحجز اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026، بينما يستمر التقديم على وحدات هيئة المجتمعات العمرانية حتى 19 أكتوبر 2026، ويمتد التقديم على وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي حتى الأربعاء 28 أكتوبر المقبل.

وبذلك تتجه الأنظار خلال الفترة الحالية إلى حجم الإقبال على الوحدات المطروحة، وما إذا كان ذلك سيقود إلى زيادة عدد الوحدات المخصصة لبرنامج الإيجار المنتهي بالتملك أو التوسع في نطاقه، وفق الآليات والضوابط المعلنة.