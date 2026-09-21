تراجع أسعار النفط اليوم نتيجة تحول مفاجئ في الصادرات السعودية وآمال تهدئة حرب إيران

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين مقتربة من 100 دولار للبرميل، لتسجل أدنى مستوياتها في 11 يوما وسط آمال المستثمرين في أن تسهم ​اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الأسبوع في تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الحرب ‌على إيران، إلى جانب ترقب تعاف جزئي لإمدادات النفط السعودية.

ولامست العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، أدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، وفقاً لـ"رويترز".

وبلغ سعر خام برنت ​تسليم نوفمبر 101.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 1254 بتوقيت جرينتش بانخفاض 2.69 دولار أو 2.6 بالمئة.

وانخفض خام ​غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر، الذي تنتهي التداولات عليه غدا الثلاثاء، 2.69 ⁠دولار أو 2.7 بالمئة إلى 97.61 دولار للبرميل في حين سجل عقد استحقاق نوفمبر 93.49 دولار.



وتبادلت إيران ​والولايات المتحدة تهديدات جديدة يوم الأحد، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه ​سيكون منفتحا على لقاء نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الذي من المتوقع أن يوجد في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في مقابلة مع قناة الجزيرة يوم ​السبت إن إيران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

ولكن التوتر ​في الشرق الأوسط ظل محتدما، إذ قال الحوثيون المتحالفون مع إيران إنهم هاجموا مواقع "حساسة" في العاصمة السعودية الرياض ‌يوم ⁠السبت بصواريخ وطائرات مسيرة، إلى جانب منشأة تابعة لأرامكو في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، وهي مركز رئيسي لتصدير النفط.

وذكرت ثلاثة مصادر إيرانية مطلعة أن الصين طلبت من إيران المساعدة في كبح الحوثيين بعد مناشدة وجهتها السعودية إلى بكين في أعقاب الهجمات.

ودفعت هجمات الحوثيين على خط أنابيب ​شرق-غرب التابع لأرامكو السعودية، ​شركة الطاقة الحكومية إلى ⁠زيادة صادراتها عبر مضيق هرمز خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، بعد وقف بعض الشحنات عبر ينبع.

وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة بتاريخ 18 ​سبتمبر: "لا تزال تدفقات النفط من الشرق الأوسط قوية على نحو ​مفاجئ رغم تعطل ⁠خط أنابيب شرق-غرب السعودي".

وأضافوا "التحول الأبرز جاء من السعودية"، إذ أشارت بيانات الأقمار الصناعية إلى أن متوسط تدفق النفط السعودي المار عبر مضيق هرمز بلغ 2.9 مليون برميل يوميا خلال الأيام الستة الماضية، ارتفاعا ⁠من ​700 ألف برميل يوميا فقط في شهر أغسطس.

وقال رئيس ​المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان لـ"رويترز"، اليوم الإثنين، إن حقل الشرارة النفطي شهد خفضا جزئيا في الإنتاج، دون ​أن يذكر سببا لذلك.