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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الروبية الهندية تتحرك في نطاق ضيق مع استمرار ضغوط النفط والسيولة

الروبية الهندية تتحرك في نطاق ضيق مع استمرار ضغوط النفط والسيولة
الروبية الهندية تتحرك في نطاق ضيق مع استمرار ضغوط النفط والسيولة
أ ش أ

تتجه الروبية الهندية إلى التحرك في نطاق ضيق خلال الأسبوع الجاري، مع استمرار الطلب على الدولار من جانب المستوردين وارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط، بينما يترقب المستثمرون تحركات بنك الاحتياطي الهندي لسحب فائض السيولة من النظام المصرفي، وسط توقعات بارتفاع طفيف في عوائد السندات.

وأغلقت الروبية يوم الجمعة عند 95.8725 مقابل الدولار، منخفضة 0.3% خلال الأسبوع.

ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار النفط والتضخم العالمي. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة فاتورة واردات الهند والضغط على الروبية، فيما قد توفر التدفقات المرتبطة بالأسهم دعما محدودا للعملة، في ظل استمرار الطلب على الدولار من جانب المستوردين، بحسب متعاملين.

ويتوقع المتعاملون أن تتحرك الروبية بين 95.30 و96.00 مقابل الدولار هذا الأسبوع، وقال متعامل لدى أحد البنوك المملوكة للدولة إن هناك «مخاطر ومردودا مناسبين لبدء مراكز بيع على الدولار مقابل الروبية قرب مستوى 96».

في الوقت نفسه، ستتجه الأنظار إلى تصريحات مسؤولي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعدما أقدم البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي على أول رفع لأسعار الفائدة منذ ثلاث سنوات.

وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة: «نتوقع الآن أن تجري اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفعا ثانيا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، بعدما كنا نتوقع سابقا أن يكون رفع سبتمبر هو الزيادة الوحيدة».

ومن المرجح أن تواجه السندات الحكومية الهندية مزيدا من ضغوط البيع مع اقتراب نهاية النصف الأول من السنة المالية، في ظل تنامي الرهانات على رفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة واستمرار البنك المركزي في سحب فائض السيولة من النظام المصرفي.

وسجل عائد السندات الحكومية الهندية لأجل 10 سنوات ارتفاعا للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما أنهى تعاملات الجمعة عند 7.0686%، بزيادة قدرها 5 نقاط أساس خلال الأسبوع، ليرتفع إجمالي الزيادة إلى نحو 26 نقطة أساس خلال الأسابيع الأربعة السابقة منذ 17 أغسطس.

وباع بنك الاحتياطي الهندي الأسبوع الماضي سندات قصيرة الأجل بقيمة 500 مليار روبية، تعادل نحو 5.21 مليار دولار أو 21.2 مليار رينجيت ماليزي، في أول عملية بيع صافية من خلال مزاد منذ نوفمبر 2017.

ومن المقرر أن يبيع البنك المركزي سندات بقيمة 250 مليار روبية في وقت لاحق من اليوم، وبالقيمة نفسها يوم الاثنين المقبل، في خطوة من شأنها سحب السيولة من النظام المصرفي على أساس أكثر استدامة.

ويشهد النظام المصرفي الهندي فائضا كبيرا في السيولة، بعدما جمعت البنوك نحو 127 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق التوقعات بكثير، ضمن برنامج بنك الاحتياطي الهندي الخاص لتعبئة العملات الأجنبية، ما دفع أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى الهبوط دون الحد الأدنى للممر النقدي الذي يحدده البنك المركزي.

الروبية الهندية استمرار الطلب على الدولار ارتفاع أسعار النفط

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