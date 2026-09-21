قبل مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.. اكتمال صفوف منتخب مصر يبدأ اليوم

بدأ اليوم الإثنين توافد اللاعبين المحترفين إلى القاهرة، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان، ضمن الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

ومن المنتظر أن يشهد معسكر الفراعنة اليوم الإثنين وصول عدد من المحترفين، على رأسهم رامي ربيعة وهيثم حسن ومحمد عبد المنعم وعمر مرموش وإبراهيم عادل، على أن يكتمل وصول باقي اللاعبين المحترفين صباح غد الثلاثاء، وفي مقدمتهم قائد المنتخب محمد صلاح.

9 محترفين في قائمة منتخب مصر

وضمت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا وجنوب السودان 9 لاعبين محترفين، وهم:

محمد صلاح – طرابزون سبور التركي.

عمر مرموش – توتنهام الإنجليزي.

إبراهيم عادل – نورشيلاند الدنماركي.

رامي ربيعة – الجزيرة الإماراتي.

محمد عبد المنعم – نيس الفرنسي.

حمدي فتحي – الوكرة القطري.

حسام عبد المجيد – لودوجوريتس البلغاري.

هيثم حسن – سيلتيك الأسكتلندي.

حمزة عبد الكريم – برشلونة الإسباني.

غياب حمدي فتحي عن معسكر الفراعنة

وكان إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، قد أعلن مساء أمس الأحد استبعاد حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، من معسكر الفراعنة، بعدما تعرض اللاعب للإصابة خلال مشاركته مع فريقه في منافسات الدوري القطري.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء عمر فايد، لاعب فروزينوني الإيطالي، لتعويض غياب حمدي فتحي خلال المعسكر الحالي.