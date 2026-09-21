برشلونة يواصل الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة السابعة

واصل فريق برشلونة انطلاقته القوية في منافسات الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا جديدًا على حساب إشبيلية، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة لموسم 2026-2027.

وحقق برشلونة الانتصار على إشبيلية بنتيجة 3-1، في مواجهة شهدت تألقًا لافتًا من النجم البرازيلي رافينها، الذي سجل ثلاثية الفريق الكتالوني ليقوده إلى حصد 3 نقاط جديدة وتعزيز موقعه في صدارة جدول الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة، مواصلًا تربعه على قمة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز الخامس.

جدول ترتيب الدوري الإسباني