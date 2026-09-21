الزراعة: "إفوة" نموذج للقرية المنتجة.. ونعمل على أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة نجحت في تحويل قرية "أفوه" بمركز الواسطى في محافظة بني سويف إلى نموذج لقرية إنتاجية متكاملة خلال أقل من عام، بهدف إحياء مفهوم القرية المصرية التي تكفي احتياجاتها وتحقق فائضاً للحضر المجاور.

وأوضح جاد، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن التجربة اعتمدت على تطبيق نماذج بحثية تنموية تناسب طبيعة القرية، شملت خلايا النحل، ومراكز تجميع الألبان، واستخدام الأعلاف، وتربية دودة القز، مما أسهم في توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة تدر ربحاً وتُمكّن الأسرة الريفية من الإنتاج والاعتماد على ذاتها.

واختتم بالإعلان عن بدء تعميم هذا النموذج الرائد في معظم محافظات الجمهورية، مع تقديم الإرشاد لإنتاج سلع آمنة وعالية الجودة بأقل تكلفة، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويحول القرى من مستهلكة إلى منتجة.