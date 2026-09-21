قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
هيئة الدواء تبحث التوسع في المعارض الدولية لزيادة صادرات الدواء المصري
خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار
الزراعة: "إفوة" نموذج للقرية المنتجة.. ونعمل على أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض
استهداف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور
القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز
النيابة الإدارية تنعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: قدم إسهامات جليلة في محراب العدالة
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين
محافظ بورسعيد يوجه بمنع السيارات والدراجات داخل ممشى الكورنيش السياحي
تشييع جثمان المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة السابق بمسقط رأسه بطوخ
شوبير ينتقد فيديو تقديم بيزيرا بعد جدل قميص الزمالك: أتمنى ميكنش مقصود ومعجبنيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
رنا عصمت

تعتبر الجبن من الأكلات المفضلة  لدى الكثير منا و ذلك لأنها مصدر غني بالبروتين لأنه مستخلص من اللبن ،كما أنها وجبة مشبعة فيعتمد عليها الكثير في الحصول على كمية مناسبة من الطاقة خاصة في وجبات الإفطار قبل الخروج إلى العمل و لكن إذا تم تناولها بافراط قد تتسبب في مشاكل صحية متعددة . 

وأفاد الخبراء المشرفون على الدراسة، أن الجبن المثلثات يحتوي على مخاطر صحية للكبار والأطفال، وفقا لما نشر في Harvard Health، WebMD، وHealthline، وهي :

أضرار الجبن المثلثات..

 

ـ وجود مضافات صناعية ومواد حافظة:

تحتوي على مستحلبات كيميائية ونكهات صناعية قد تؤثر سلبًا على الكبد والمناعة، خصوصًا لدى الأطفال.

ـ فقيرة في القيمة الغذائية:

رغم طعمها الغني، إلا أنها لا توفر نفس كمية البروتين أو الكالسيوم الموجودة في الجبن الطبيعي.

تعطي إحساسًا زائفًا بالشبع دون تغذية حقيقية.

- زيادة الالتهابات في الجسم

الدهون المشبعة الموجودة في بعض أنواع الجبن قد تُحفز الالتهابات المزمنة في الجسم، وهو ما يرتبط بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

وينصح الأطباء باختيار أنواع الجبن الطبيعية والأقل معالجة، مثل: الجبن الرومي المعتق باعتدال، والتقليل من الأنواع المصنعة والمالحة، إضافة إلى الاعتدال في الكميات للحفاظ على التوازن الصحي.

- اضطرابات في الهضم

بعض أنواع الجبن تحتوي على اللاكتوز، وهو نوع من السكر الطبيعي قد يسبب مشكلات في الهضم لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، ما يؤدي إلى الانتفاخ، الغازات أو الإسهال.

- ضغط الدم المرتفع

تُعد الجبن المالحة من أكثر المنتجات الغنية بالصوديوم، ما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم، خاصة لمن يعانون من أمراض الكلى أو القلب.

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب تناول الجبن المثلثات الجبن المثلثات احذرها الجبن المثلثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

المتهم

مدمن بودر.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص تحت تأثير المخدرات بالقليوبية

رئيس محكمة استئناف القاهرة

استئناف القاهرة تدعو القضاة للجمعية العمومية لتوزيع العمل القضائي الإثنين المقبل

المتهم

مشى عكس.. القبض على سائق توك توك بالمنوفية

بالصور

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد