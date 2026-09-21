احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

تعتبر الجبن من الأكلات المفضلة لدى الكثير منا و ذلك لأنها مصدر غني بالبروتين لأنه مستخلص من اللبن ،كما أنها وجبة مشبعة فيعتمد عليها الكثير في الحصول على كمية مناسبة من الطاقة خاصة في وجبات الإفطار قبل الخروج إلى العمل و لكن إذا تم تناولها بافراط قد تتسبب في مشاكل صحية متعددة .

وأفاد الخبراء المشرفون على الدراسة، أن الجبن المثلثات يحتوي على مخاطر صحية للكبار والأطفال، وفقا لما نشر في Harvard Health، WebMD، وHealthline، وهي :

أضرار الجبن المثلثات..

ـ وجود مضافات صناعية ومواد حافظة:

تحتوي على مستحلبات كيميائية ونكهات صناعية قد تؤثر سلبًا على الكبد والمناعة، خصوصًا لدى الأطفال.

ـ فقيرة في القيمة الغذائية:

رغم طعمها الغني، إلا أنها لا توفر نفس كمية البروتين أو الكالسيوم الموجودة في الجبن الطبيعي.

تعطي إحساسًا زائفًا بالشبع دون تغذية حقيقية.

- زيادة الالتهابات في الجسم

الدهون المشبعة الموجودة في بعض أنواع الجبن قد تُحفز الالتهابات المزمنة في الجسم، وهو ما يرتبط بأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

وينصح الأطباء باختيار أنواع الجبن الطبيعية والأقل معالجة، مثل: الجبن الرومي المعتق باعتدال، والتقليل من الأنواع المصنعة والمالحة، إضافة إلى الاعتدال في الكميات للحفاظ على التوازن الصحي.

- اضطرابات في الهضم

بعض أنواع الجبن تحتوي على اللاكتوز، وهو نوع من السكر الطبيعي قد يسبب مشكلات في الهضم لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، ما يؤدي إلى الانتفاخ، الغازات أو الإسهال.

- ضغط الدم المرتفع

تُعد الجبن المالحة من أكثر المنتجات الغنية بالصوديوم، ما يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وارتفاع ضغط الدم، خاصة لمن يعانون من أمراض الكلى أو القلب.