هيئة الاستثمار: الموافقة على إقامة أول 4 مشروعات بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش

ترأس الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة «الأهلي للتنمية الصناعية» بأبو رواش، لمتابعة معدلات تنفيذ مخطط المشروع وقياس مدى نجاح إدارة المنطقة في جذب مشروعات جديدة.

إقامة 4 مشروعات بالمنطقة الاستثمارية بأبو رواش

وأعلن الدكتور محمد عوض موافقة مجلس إدارة المنطقة على إقامة أول 4 مشروعات بالمنطقة، وهي مشروع شركة المعلبات المصرية لإنتاج وحفظ وتعبئة المواد الغذائية، ومشروع شركة الأهلية التجارية للأعمال الزراعية والكيماوية والصناعية للحلول التخزينية واللوجستية، ومشروع شركة لتصنيع وتعبئة وتداول المنتجات الغذائية، ومشروع شركة لإدارة عمليات التخزين.

وأعلن المهندس سامح جبرة، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، أن الشركة أنهت حوالي 70% من عمليات ترفيق وتهيئة المرحلة الأولى من المشروع، مشيدًا بتعاون الهيئة العامة للاستثمار مع إدارة الشركة، وكفاءة منظومة عمل المناطق الاستثمارية التي تتيح للشركة الحصول على كافة الموافقات من جهة واحدة، وهي مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الذي يضم كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار.

وأكد استعداد الشركة للمساهمة في خطط تنمية المنطقة المحيطة بالمنطقة الاستثمارية، كجزء من دورها المجتمعي في المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

ومن المخطط إنشاء 118 مصنعًا على المساحة البنائية للمنطقة، والتي تبلغ 1.3 مليون متر مربع من إجمالي مساحة المنطقة الاستثمارية البالغة 2.1 مليون متر مربع، على أن تخصص باقي المساحة للطرق والخدمات والمسطحات الخضراء، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 14 مليار جنيه.

ويبلغ عدد فرص العمل المتوقعة من مشروعات المنطقة الاستثمارية 28 ألف فرصة عمل في قطاعات الصناعة ومراكز التدريب والخدمات اللوجستية.