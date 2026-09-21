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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الدواء تبحث التوسع في المعارض الدولية لزيادة صادرات الدواء المصري

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بحضور الأستاذة ناريمان شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية، والأستاذ منير يسي، المشرف على القطاع الطبي، والدكتور محي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية، وتعزيز قدراته التنافسية، وتوسيع حضوره في المحافل والمعارض والمؤتمرات المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.


وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا آليات توظيف المعارض والمؤتمرات الدولية كمنصات فاعلة للتعريف بالإمكانات والقدرات التي يتمتع بها قطاع الصناعات الدوائية المصري، والترويج للمنتجات الدوائية المصرية، وإبراز ما يشهده القطاع من تطور في مجالات التصنيع والإنتاج، بما يعزز من فرص التواصل مع الأسواق والجهات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

تعزيز مشاركة الشركات المصرية 

كما تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدوائية في المعارض والفعاليات المتخصصة، بما يسهم في إتاحة فرص أكبر للتواصل المباشر مع الشركاء والأسواق المستهدفة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات جديدة، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يدعم التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات الدوائية المصرية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، وتوسيع أطر التعاون المشترك بما يسهم في دعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أهمية تكامل الجهود الوطنية في دعم الترويج للقدرات والإمكانات التي يتمتع بها قطاع الصناعات الدوائية المصري، والاستفادة من مختلف المنصات والفعاليات الدولية لإبراز ما حققته الصناعة المصرية من تطور، وتعزيز فرص التعاون والشراكات مع المؤسسات والجهات المعنية بالأسواق الإقليمية والدولية.

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على توطيد التعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية، وتنسيق الجهود الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الدواء المصري، وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة الدوائية.

الإدارة المركزية الصناعات الدوائية هيئة الدواء المصرية الأسواق

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