مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين لشغل عدد (4517) وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg

ودعا الجهاز المتقدمين إلى الالتزام بالموعد والمكان المحددين لهم، وإحضار المستندات والأوراق المطلوبة وفقًا لما هو موضح بتعليمات الإعلان.

بوابة الوظائف الحكومية

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وموقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات أو مستجدات خاصة بالمسابقة.