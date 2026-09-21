قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الاختبارات للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
هيئة الدواء تبحث التوسع في المعارض الدولية لزيادة صادرات الدواء المصري
خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار
الزراعة: "إفوة" نموذج للقرية المنتجة.. ونعمل على أن ينتج كل بيت احتياجاته ويبيع الفائض
استهداف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز
حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور
القوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في جبهة الكدحة غربي تعز
النيابة الإدارية تنعى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق: قدم إسهامات جليلة في محراب العدالة
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين
محافظ بورسعيد يوجه بمنع السيارات والدراجات داخل ممشى الكورنيش السياحي
تشييع جثمان المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة السابق بمسقط رأسه بطوخ
شوبير ينتقد فيديو تقديم بيزيرا بعد جدل قميص الزمالك: أتمنى ميكنش مقصود ومعجبنيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استهداف سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز

بلاغ لهيئة عمليات التجارة عن إصابة سفينة بمقذوف
بلاغ لهيئة عمليات التجارة عن إصابة سفينة بمقذوف
محمد على


 

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغًا عن حادث تعرضت له سفينة أثناء عبورها مضيق هرمز.


أضافت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة نفطية بمقذوف في مضيق هرمز ما أدى إلى سقوط إصابتين على متنها.

وسبق أمس أن أعلنت أيضًا هيئة عمليات التجارة البريطانية،  الأحد، عن تلقيها بلاغًا عن حادثة في جنوب البحر الأحمر، حيث أضافت الهيئة بأن ناقلة نفط شاهدت تناثرًا للمياه ناجم عن مقذوف مجهول سقط على مقربة شديدة من السفينة.


أوضحت أن السفينة وطاقمها بخير، فيما لا يزال الأثر البيئي غير مؤكد حتى الآن.

فيما نقلت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله الأحد إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تُلبى شروطها وتُنفذ الالتزامات الأمريكية.

وقال قاليباف إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في آن واحد، مضيفًا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها، والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب.

وأفاد مصدران عسكريان تابعان للحوثيين لوكالة فرانس برس، السبت 19 سبتمبر، بأن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب ومواقع في محيط المخا، لبحث تركيب رادارات والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال المطلة على المنطقة.

وقال المصدران إن الخبراء، الذين قدموا من الحديدة، أجروا زيارات منفصلة بين الخميس والجمعة، وشملت ميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار، كما بحثوا تركيب رادارات قرب المخا وداخل جزيرة زقر جنوب البحر الأحمر.

وبالتزامن، قالت مصادر حكومية يمنية لفرانس برس إن المعارك اشتدت بين الحوثيين والقوات الحكومية حول جبال كهبوب المطلة على باب المندب، فيما يسعى الحوثيون للسيطرة عليها، وسط تصعيد حاد في اليمن منذ يوليو على خلفية الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة.

وسيطر الحوثيون، بحسب المصادر، الأسبوع الماضي على كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، وعلى منطقة مضيق باب المندب، فيما تراجعت تدفقات النفط عبر المضيق إلى نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا منذ 11 سبتمبر، مقارنة بمتوسط 4.4 ملايين برميل يوميًا منذ مطلع العام.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الجمعة 18 سبتمبر، أن قواتها غيّرت مسار 105 سفن تجارية في محيط مضيق هرمز، في إطار إجراءات الحصار المفروض على إيران. وقالت إن السفينة الهجومية البرمائية «يو إس إس بوكسر» ووحدة مشاة البحرية التابعة لها تواصلان تنفيذ عمليات جوية وبحرية في بحر العرب، فيما يرافق الجيش الأمريكي بعض السفن التجارية عبر المضيق قبالة سواحل عُمان.

مضيق هرمز هيئة عمليات التجارة البحرية البريطاني جنوب البحر الأحمر الالتزامات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

أرشيفية

تهديد إيراني غير مسبوق.. الحرس الثوري: سنغير جغرافيا الحرب بأسلحة تدهش العالم

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

شقق الإيجار

10 آلاف جنيه تأمين و7% زيادة سنوية.. دليل شامل لحجز شقق الإيجار التمليكي من الإسكان

أرشيفية

تحالف جديد يشعل إثيوبيا.. 7 جماعات مسلحة تتحد ضد حكومة آبي أحمد

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف: مصنع دمنهور ينتج 52.9 ألف متر من سجاد محراب المساجد خلال أغسطس

الأزهر للفتوى يحدد 10 ركائز لنشر السلام المجتمعي

في اليوم الدولي للسلام.. الأزهر للفتوى يحدد 10 ركائز لنشر السلام المجتمعي

دار الإفتاء

دار الإفتاء: الصدق من أخلاق الأنبياء .. والأسرة أساس قوة المجتمع

بالصور

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الأسباب

احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب
احذر تناول الجبن المثلثات لهذه الاسباب

في عيد ميلادها.. دنيا سامي تجمع بين الأناقة والجرأة

فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة
فى عيد ميلادها.. دنيا سامى تجمع بين الاناقة و الجرأة

روجينا تخطف الأنظار بفستان جريئ

روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها
روجينا تخطف الأنظار بفستان جرئ وكاب شفاف في أحدث ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد