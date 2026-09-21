ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورات تتحدث عن وفاة ربة منزل بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، بعد نحو 15 يومًا فقط من وفاة زوجها، في واقعة أثارت حالة من الحزن والتأثر بين أهالي القرية.

وبحسب ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عاشت السيدة خلال الأيام الماضية حالة من الحزن الشديد عقب رحيل زوجها، قبل أن تفارق الحياة بعد مرور 15 يومًا على وفاته، لتترك خلفها أطفالًا واجهوا فقدان والديهما خلال فترة زمنية قصيرة.

وأثارت الواقعة حالة من التعاطف بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا تفاصيلها معبرين عن حزنهم لرحيل الزوجين في توقيت متقارب، فيما دعوا لهما بالرحمة والمغفرة، ولأسرتهما بالصبر والسلوان.

وتداول عدد من مستخدمي «فيسبوك» صورًا ومنشورات تنعى الزوجين، وسط حالة من الحزن بين أهالي قرية العجميين، داعين الله أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر على فراقهما.

وتأتي هذه التفاصيل في إطار ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم تتوافر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية بشأن ملابسات وفاة السيدة.