داليا البحيري تكشف سبب ابتعادها عن الفن: مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها .. خاص

كشفت الفنانة داليا البحيري سبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها لا ترغب في الظهور لمجرد التواجد، وإنما تنتظر العمل الذي تشعر بأنه يستحق العودة ويضيف إلى مشوارها الفني.

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وقالت داليا البحيري خلال لقائها مع موقع «صدى البلد» على هامش حفل «دير جيست»: «أنا مش عايزة أبقى متواجدة علشان أتواجد وخلاص، أنا عايزة أعمل عمل أكون أنا راضية عنه ويكون الجمهور راضي عنه، لأن أنا بحترم جمهوري جدًا».

وأضافت: «مش هعمل حاجة وأنا مش راضية عنها أو حاسة إنها ضعيفة أو حاجة مش هتزودلي حاجة.. أنا قاعدة مبسوطة في بيتنا، معززة مكرمة لحد لما يجيلي حاجة أقول: أيوه هي دي اللي أنا عايزة أقدمها».

وعن إمكانية عودتها بعمل جديد خلال الفترة المقبلة، أكدت داليا البحيري أنه لا يوجد لديها عمل تستعد له حاليًا، مشيرة إلى أنها تستمتع بوقتها بعيدًا عن العمل من خلال ممارسة الرياضة والاهتمام بابنتها وبيتها وعائلتها وأصدقائها.

داليا البحيري: بنتي عندها رغبة لدخول عالم الفن

كما كشفت داليا البحيري أن ابنتها أبدت رغبتها في دخول عالم الفن، موضحة أن الجيل الجديد من الفنانين شجعها على التفكير في الأمر، مؤكدة أنها لا تمانع دخول ابنتها المجال الفني إذا اختارت ذلك.

فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست 2026

يذكر أن انطلقت مساء الجمعة الماضية فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست 2026 في دورته الـ23، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام كان أبرزهم الفنانة درة ، عمرو مصطفى، وسوسن بدر، وسماح أنور، وسلاف فواخرجي، وأحمد مجدي، والملحن نادر نور، وإيمان العاصي، وغيرهم من نجوم الوسط الفني.