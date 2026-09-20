نافيا تعاطيها أو الاتجار فيها.. أراس بولوت يكشف تفاصيل إفادته في قضية المخدرات

كشف النجم التركي أراس بولوت إينيملي، تفاصيل الإفادة التي أدلى بها خلال التحقيقات الجارية في قضية المخدرات التي طالت عدداً من المشاهير في تركيا، مؤكداً، بحسب ما ورد في أقواله، عدم وجود أي صلة له بتعاطي المواد المخدرة أو شرائها أو تداولها.

وخلال التحقيق، نفى أراس بشكل واضح استخدامه لأي مواد مخدرة، كما نفى أن يكون قد لجأ إلى أي شخص من أجل الحصول عليها، أو أجرى تحويلات مالية مرتبطة بشرائها، أو تواصل مع أشخاص بهدف تأمين هذه المواد.

أراس ينفي شراء المخدرات أو التعامل مع مروجيها

وتضمنت إفادة أراس بولوت إينيملي نفياً لعدد من الاتهامات المتعلقة بالمخدرات، إذ أوضح أنه لم يشترِ أي مواد ممنوعة، ولم يتواصل مع أشخاص لطلبها أو الحصول عليها، كما أكد أنه لم يرسل أموالاً لأي شخص مقابل شراء مواد مخدرة.

وتطرق الفنان خلال أقواله إلى هاتفه الشخصي، موضحاً أن التطبيقات الموجودة على الجهاز لا تستخدم كلمات مرور منفصلة، وأن الحماية المعتمدة تقتصر على رمز الدخول الخاص بالهاتف.

وأشار إلى أنه سلّم رمز فتح الجهاز للشرطة ضمن الإجراءات المتبعة في إطار التحقيق.

وبحسب ما نُقل عن إفادته، شدد أراس على أنه لم يستخدم الهاتف لإجراء عمليات أو اتصالات مرتبطة بالحصول على المخدرات، نافياً وجود أي نشاط من هذا النوع من جانبه.

موقفه من الحفلات والتجمعات

كما تناولت التحقيقات مسألة الحفلات والتجمعات التي قد تكون مرتبطة باستخدام المواد المخدرة، حيث نفى أراس تنظيم أي حفلات من هذا النوع، سواء داخل منزله أو في أي مكان آخر.

وأكد الممثل التركي، وفقاً لإفادته، أنه لم يشارك في حفلات أو تجمعات أو مهرجانات كان يتم فيها استخدام المخدرات، كما نفى أن يكون قد سمح بتداول هذه المواد بين الأشخاص المحيطين به.

ولم يتوقف نفيه عند مسألة الاستخدام الشخصي، إذ أكد أيضاً أنه لم يقدم أي مواد مخدرة لأصدقائه أو لأي أشخاص آخرين، مشدداً على أنه لم يكن طرفاً في عملية توزيع أو تداول هذه المواد.

أراس: لا أرى أنني ارتكبت جريمة

وفي الجزء الأخير من إفادته، تطرق أراس بولوت إينيملي إلى ما يعرف في القانون التركي بأحكام "الندم الفعّال"، وهي أحكام قانونية يمكن أن تنطبق في ظروف محددة على بعض الجرائم وفقاً لشروطها القانونية.

وأوضح أراس، بحسب ما ورد في أقواله، أنه لا يرى نفسه قد ارتكب جريمة تتيح له الاستفادة من هذه الأحكام، ولذلك أكد عدم رغبته في الاستفادة من مبدأ الندم الفعّال.

ويأتي هذا الموقف في إطار تمسكه بما أدلى به أمام جهات التحقيق، من نفي تعاطي المخدرات أو الحصول عليها أو شرائها أو تقديمها إلى أشخاص آخرين.

تحقيقات تطال عدداً من المشاهير في تركيا

وتأتي إفادة أراس بولوت إينيملي ضمن تحقيقات تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن شبهات مرتبطة بجرائم المخدرات، وشملت الإجراءات الأمنية عدداً من الأسماء المعروفة في مجالات الفن والرياضة والإعلام.

وبحسب المعلومات الواردة في القضية، شهدت إسطنبول يوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول عملية أمنية شملت مجموعة من المشاهير، في إطار تحقيقين منفصلين تجريهما النيابة العامة في باكيركوي.

وأصدرت النيابة أوامر توقيف بحق 24 مشتبهاً بهم ضمن التحقيقات، فيما شملت قائمة الأسماء المتداولة في القضية أراس بولوت إينيملي، والمغني سيفو، والممثلة نيلبيري شاهينكايا، والممثلة ميليس سيزن، إلى جانب لاعب كرة القدم السابق حسن شاش.

ولا تعني أوامر التوقيف أو التحقيقات، بحد ذاتها، ثبوت ارتكاب الجرائم محل التحقيق، إذ تبقى الوقائع والاتهامات خاضعة للإجراءات القضائية والتحقيقات الرسمية.

ويترقب الجمهور خلال الفترة المقبلة ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية، في وقت يتمسك فيه أراس بولوت إينيملي، وفقاً لما نُشر عن إفادته، بنفي جميع الصلات المتعلقة بتعاطي المخدرات أو شرائها أو تداولها أو تقديمها للآخرين.