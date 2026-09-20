مفاجآت جديدة بشأن السوبر المصري وغرامة الـ200 مليون على الأهلي

كشف محمد مهدي، الناقد الرياضي، عن آخر تطورات إقامة بطولة السوبر المصري، مشيرًا إلى وجود مفاوضات بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره الإماراتي بشأن التفاصيل المالية والفنية للبطولة.

السوبر المصري

وقال محمد مهدي، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "اتحاد الكرة لم يوقع عقد السوبر المصري مع الاتحاد الإماراتي، وكان هناك عرض من قطر لاستضافة السوبر".

وأضاف: "هناك حديث ومفاوضات بين اتحاد الكرة والاتحاد الإماراتي حول التفاصيل المالية والفنية الخاصة بالسوبر المصري".

وتابع: "اتحاد الكرة يسعى لزيادة المقابل المادي لإقامة البطولة في الإمارات إلى مليون دولار، بدلًا من 750 ألف دولار، وهناك محاولات لزيادة الجوائز المادية".

وكشف محمد مهدي عن تفاصيل جديدة بشأن مكافأة النادي الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري في الموسم الماضي، قائلًا: "اتحاد الكرة خصم من الأهلي مكافأة التتويج بالسوبر المصري في الموسم الماضي، بسبب الغرامة الموقعة عليه بعد انسحابه من مباراة القمة في الموسم قبل الماضي والبالغة 200 مليون جنيه".