بسبب قميص الزمالك.. تحرّك قانوني ضد شباب الأهلي بعد فيديو تقديم بيزيرا : لن نصمت

قال ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، إن مسئولي القلعة البيضاء بدأوا التحرك عبر القنوات القانونية والرسمية، على خلفية فيديو تقديم البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق السابق، بعد انتقاله إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي.

خوان بيزيرا

وأوضح غريب أن هناك تواصلًا قانونيًا بين مسؤولي الزمالك ونظرائهم في نادي شباب الأهلي، للتشاور بشأن الطريقة التي ظهر بها قميص الزمالك في فيديو تقديم اللاعب، مؤكدًا أن النادي الأبيض عبّر عن غضبه من الطريقة التي ظهر بها قميص الفريق في الإعلان.

وأشار مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك إلى أن العلاقة بين مسؤولي الناديين تحظى بالاحترام المتبادل، مؤكدًا أن القلعة البيضاء لا ترغب في أن تؤثر الواقعة على العلاقات الطيبة التي تجمع الزمالك بنادي شباب الأهلي الإماراتي.

وأضاف أن ذلك لا يمنع الزمالك من التعبير عن رفضه لطريقة ظهور الإعلان، موضحًا أن إدارة النادي ستتخذ التحركات المناسبة من خلال القنوات الرسمية والقانونية، بما يحفظ حقوق الزمالك ومكانته.

وأكد غريب وجود ثقة في مسؤولي نادي شباب الأهلي، مشيرًا إلى أنه حال ثبوت وجود خطأ في طريقة إعداد الفيديو أو ظهوره، فمن المنتظر أن يتم تدارك الأمر من جانب النادي الإماراتي.

الزمالك يترقب موقف شباب الأهلي

وأضاف مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن الواقعة قد تكون ناتجة عن تصرف فردي من أحد الأشخاص المشاركين في إعداد محتوى الإعلان، خاصة إذا كان الهدف هو استغلال قميص الزمالك في صناعة المزيد من الفيديوهات وتحقيق انتشار وتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد ماهر غريب على أن اسم الزمالك وتاريخه يجعلان أي محتوى يتضمن شعار النادي أو قميصه محل اهتمام جماهيري وإعلامي كبير، وهو ما يستوجب التعامل بحذر مع استخدام رموز القلعة البيضاء في أي مواد دعائية.

وتواصل إدارة الزمالك متابعة الموقف خلال الفترة المقبلة، انتظارًا لما ستسفر عنه الاتصالات القانونية مع مسؤولي شباب الأهلي، مع التأكيد على الحفاظ على العلاقات الطيبة بين الناديين، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الزمالك ومكانته فيما يتعلق باستخدام اسمه وشعاره وقميصه.