بعد وعكتها الصحية .. هبة مجدي تتألق في حفل «دير جيست» وتوجّه رسالة بعد تكريمها

ظهرت الفنانة هبة مجدي في أحدث ظهور لها، خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز «دير جيست»، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية وخضوعها للعلاج.

وحرصت هبة مجدي على مشاركة جمهورها جانبًا من أجواء الحفل، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بالتكريم الذي حصلت عليه عن دورها في مسلسل «نون النسوة»، وعلقت على الصور قائلة: «اليوم في حفل جوائز الدير جيست، شكرًا على التكريم عن دور زينات في مسلسل نون النسوة»

هبة مجدي تحتفل بالمولد النبوي الشريف

ويأتي أحدث ظهور للفنانة هبة مجدي بعد مشاركتها في احتفالية المولد النبوي الشريف لعام 2026، التي نظمتها وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت تقديمها أغنية «في حب سيدنا النبي»، وسط أجواء روحانية.

وكانت مشاركة هبة مجدي في الاحتفالية محل اهتمام، خاصة مع ظهورها في مناسبة دينية رسمية وتقديمها الأغنية أمام الحضور، في أجواء اتسمت بالطابع الروحاني والاحتفالي.

هبة مجدي توجه رسالة بعد احتفالية المولد النبوي

وعقب انتهاء الاحتفالية، أعربت هبة مجدي عن امتنانها وسعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة، حيث أعادت نشر مقطع فيديو من فعاليات الاحتفالية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الفيديو حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي معها ودعمه لها خلال رحلة علاجها، وهو الأمر الذي حمل جانبًا إنسانيًا مؤثرًا بالنسبة للفنانة، التي اكتفت بالتعليق على المقطع بعبارة: «الحمد لله رب العالمين».

وتفاعل جمهور هبة مجدي مع منشورها، خاصة أن المقطع جمع بين لحظة فنية ظهرت خلالها الفنانة في الاحتفالية، وجانب شخصي يتعلق برحلة علاجها والدعم الذي تلقته خلالها.

وتواصل هبة مجدي حضورها على الساحة الفنية والإعلامية من خلال مشاركاتها وظهورها المتنوع، إلى جانب تفاعلها المستمر مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحظى منشوراتها باهتمام متابعيها الذين يحرصون على متابعة أحدث صورها وأخبارها الفنية والشخصية.

