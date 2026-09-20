لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

مع اقتراب شهر رمضان، تحرص كثير من الأسر على تخزين المانجا للاستفادة منها في إعداد العصائر والحلويات والسموثي، خاصة أن تخزينها بطريقة صحيحة يساعد على الاحتفاظ بطعمها ولونها لفترة طويلة.



أفضل أنواع المانجا للتخزين



تعد مانجا الكيت من الخيارات المناسبة للتخزين والتجميد، نظرًا لقوامها المتماسك وقلة الألياف فيها، ما يجعلها مناسبة للاستخدام بعد إخراجها من الفريزر في العصائر والحلويات.



كما يمكن تخزين المانجا الزبدية، خاصة عند استخدامها في إعداد العصائر، بينما تتميز العويس بمذاقها ورائحتها القوية، لكنها عادة ما تكون أكثر ملاءمة للأكل الطازج، ويمكن تجميدها أيضًا عند توفرها بسعر مناسب.



الطريقة الصحيحة لتخزين المانجا



ويفضل اختيار ثمار ناضجة ولكن متماسكة، ثم غسلها وتجفيفها جيدًا قبل التقشير والتقطيع.

بعد ذلك، تقطع المانجا إلى مكعبات أو شرائح حسب الاستخدام، وتوضع في أكياس مخصصة للفريزر أو علب محكمة الغلق، مع التخلص قدر الإمكان من الهواء قبل إغلاقها.

وتوضع المانجا في الفريزر مباشرة، مع تقسيمها إلى كميات صغيرة تكفي للاستخدام مرة واحدة، لتجنب إخراج الكمية كلها وإعادة تجميد المتبقي.



هل يمكن تخزين المانجا دون سكر؟



نعم، يمكن تجميد المانجا دون إضافة السكر، خاصة إذا كانت الثمار ناضجة وحلوة، حيث يمكن استخدامها لاحقًا في العصائر والحلويات بعد إذابتها أو خلطها وهي مجمدة.



ومن الأفضل كتابة تاريخ التخزين على كل كيس أو علبة، وتنظيم الكميات داخل الفريزر بحيث يتم استخدام الأقدم أولًا.