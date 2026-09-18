لذيذة جدا.. طريقة عمل بيتزا السي فود

إذا كنت من محبي البيتزا إليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل بيتزا السي فود في المنزل بعجينة هشة وصوص كريمي مناسب للمأكولات البحرية.

طريقة عمل بيتزا السي فود

المكونات:

للعجينة:

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت

كوب وربع ماء دافئ تقريبًا



للحشوة:

250 جم جمبري مقشر

200 جم كاليماري مقطع حلقات

150 جم كابوريا أو قطع سوريمي

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زبدة

ملح وفلفل أسود

رشة بابريكا

رشة زعتر أو أوريجانو

كوب ونصف جبنة موتزاريلا



للصوص الأبيض:

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة دقيق

كوب لبن

2 ملعقة كبيرة جبنة كريمي

رشة ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

1. اخلطي الخميرة والسكر مع الماء الدافئ واتركي الخليط 5 دقائق.



2. أضيفي الدقيق والملح والزيت واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة. غطيها واتركيها تختمر حوالي ساعة.



3. لتحضير السي فود، سخني الزبدة وأضيفي الثوم، ثم الجمبري والكاليماري والكابوريا. تبلي بالملح والفلفل والبابريكا، وقلبي لدقائق قليلة فقط حتى لا يصبح السي فود مطاطيًا.

4. للصوص، ذوبي الزبدة وأضيفي الدقيق وقلبي، ثم أضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب حتى يثقل القوام. أضيفي الجبنة الكريمي والتوابل.



5. افردي العجينة في صينية مدهونة بالزيت، وادهنيها بطبقة من الصوص الأبيض.



6. وزعي الموتزاريلا ثم السي فود بالتساوي، ويمكن إضافة شرائح فلفل ألوان أو زيتون حسب الرغبة.



7. اخبزي البيتزا في فرن مُسخن مسبقًا على 220 درجة لمدة 12–18 دقيقة تقريبًا، حتى تنضج الأطراف وتذوب الجبنة.



8. شغلي الشواية لدقيقة أو دقيقتين في النهاية للحصول على لون ذهبي جميل.

سر الطعم: لا تفرطي في تسوية الجمبري والكاليماري قبل وضعهما على البيتزا، لأنهما سيكملان التسوية داخل الفرن.