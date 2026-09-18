قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية الإقصاء الاقتصادي.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
تسريبات تكشف تصميم ومواصفات Xiaomi 18 Pro قبل الإطلاق
القبض على صانعة محتوى بالدقهلية تنشر فيديوهات مخلة عبر صفحتها
بعد قصف إيراني.. اشتعال النيران في ناقلة نفط بمضيق هرمز
الزمالك يحقق في تسريب عقد خوان بيزيرا
خطة مفاجئة.. البنتاجون يعتزم سحب القوات والأسلحة الأمريكية من أوروبا
سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة
فرصة لشباب الخريجين| فتح باب التدريب في ميناء دمياط.. الشروط والأوراق والخطوات
إعلامي يكشف مفاجأة عن مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا
قرارات عاجلة| الأعلى لتنظيم الإعلام و القومي للاتصالات يتخذان إجراءات لحماية الأطفال والنشء من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي
مؤسسة أبو العينين تشارك في الاحتفال باليوم الوطني الصيني
محمد بركات: جماهير الأهلي مش مبسوطة.. وعمر جابر يقدم مستويات مميزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لذيذة جدا.. طريقة عمل بيتزا السي فود

بيتزا
بيتزا
ريهام قدري

إذا كنت من محبي البيتزا إليك طريقة سهلة ولذيذة لعمل بيتزا السي فود في المنزل بعجينة هشة وصوص كريمي مناسب للمأكولات البحرية.

 طريقة عمل بيتزا السي فود

المكونات:

للعجينة:

3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت

كوب وربع ماء دافئ تقريبًا


للحشوة:

250 جم جمبري مقشر

200 جم كاليماري مقطع حلقات

150 جم كابوريا أو قطع سوريمي

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة زبدة

ملح وفلفل أسود

رشة بابريكا

رشة زعتر أو أوريجانو

كوب ونصف جبنة موتزاريلا


للصوص الأبيض:

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة دقيق

كوب لبن

2 ملعقة كبيرة جبنة كريمي

رشة ملح وفلفل أسود

 طريقة التحضير

1. اخلطي الخميرة والسكر مع الماء الدافئ واتركي الخليط 5 دقائق.


2. أضيفي الدقيق والملح والزيت واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة. غطيها واتركيها تختمر حوالي ساعة.


3. لتحضير السي فود، سخني الزبدة وأضيفي الثوم، ثم الجمبري والكاليماري والكابوريا. تبلي بالملح والفلفل والبابريكا، وقلبي لدقائق قليلة فقط حتى لا يصبح السي فود مطاطيًا.
4. للصوص، ذوبي الزبدة وأضيفي الدقيق وقلبي، ثم أضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب حتى يثقل القوام. أضيفي الجبنة الكريمي والتوابل.


5. افردي العجينة في صينية مدهونة بالزيت، وادهنيها بطبقة من الصوص الأبيض.


6. وزعي الموتزاريلا ثم السي فود بالتساوي، ويمكن إضافة شرائح فلفل ألوان أو زيتون حسب الرغبة.


7. اخبزي البيتزا في فرن مُسخن مسبقًا على 220 درجة لمدة 12–18 دقيقة تقريبًا، حتى تنضج الأطراف وتذوب الجبنة.


8. شغلي الشواية لدقيقة أو دقيقتين في النهاية للحصول على لون ذهبي جميل.

سر الطعم: لا تفرطي في تسوية الجمبري والكاليماري قبل وضعهما على البيتزا، لأنهما سيكملان التسوية داخل الفرن.

طريقة سهلة ولذيذة لعمل بيتزا السي فود بيتزا سي فود بيتزا طريقة بيتزا سي فود طريقة عمل البيتزا طريقة البيتزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

خوان بيزيرا

ميدو : 400 مليون جنيه وراء موافقة الزمالك على بيع بيزيرا

ترشيحاتنا

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. خريطة التطوير وتفاصيل عودة الزوار

موعد انتهاء الصيف

مؤشرات طقس 2026.. موعد انتهاء الصيف وبداية فصل الخريف في مصر

مخالفات المرور

معرفة المخالفات المرورية 2026.. خطوات الاستعلام الإلكتروني والتظلم الفوري

بالصور

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد