يتسلق السيارات من الخلف.. لص يحول مطب محور العبور إلى مسرح للسرقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب، يوثق استغلاله لحظة تهدئة السيارات أمام أحد المطبات على محور العبور، لسرقة محتوياتها والفرار سريعًا من المكان.

وأظهر الفيديو شابًا يقف بالقرب من المطب، ويراقب السيارات أثناء إبطاء سرعتها قبل الوصول إليه، ثم يتسلق السيارة من الخلف، ويفتح الجزء الخلفي منها، ويستولي على محتوياتها، قبل أن يتحرك سريعًا حاملًا ما تمكن من سرقته، سواء كرتونة أو قفصًا أو غيرهما من المتعلقات.

ووفقًا لما تم تداوله، فإن الشاب يتخذ من المطب الموجود بعد منطقة كارفور على محور العبور مكانًا لانتظار السيارات، مستغلًا لحظات التهدئة لتنفيذ عمليات السرقة ثم الفرار من الموقع.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الشاب ومحاسبته.